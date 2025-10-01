“Se me llenó la tanga de baba”: la declaración viral que terminó en historia de amor en La Plata

Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Lo que comenzó como un comentario desopilante en redes sociales (ocurrido en 2024) terminó convirtiéndose en una verdadera historia de amor que hoy es tendencia. La frase “Se me llenó la tanga de baba” apareció en un posteo y rápidamente generó miles de reacciones, compartidos y memes que la transformaron en un fenómeno viral.
Como en los últimos días, el famoso pasacalles cobró vitalidad en las redes, la historia que terminó en amor ahora se conocieron más detalles.
Lejos de quedar en una simple ocurrencia graciosa, la declaración funcionó como disparador de un vínculo inesperado. Según relataron los protagonistas, detrás del comentario surgió un ida y vuelta virtual que fue creciendo con el correr de los días hasta transformarse en una relación real.
La historia se propagó velozmente en Twitter, Instagram y TikTok, donde los usuarios no solo celebraron el ingenio de la expresión sino también la manera en que una frase tan particular pudo abrir la puerta al amor.
En un contexto en el que las redes suelen estar marcadas por el hate y la confrontación, este episodio se convirtió en un recordatorio de que el humor y la espontaneidad también pueden generar encuentros positivos.
Finalmente, el 1 de mayo de 2024, Gabriel apareció en la casa de Vanesa con una caja repleta de golosinas y, sobre ella, el pasacalles protagonista de la historia. Dentro, su respuesta sin sutilezas: “Sí, quiero. Hagamos de esa tanga un océano”.
Desde ese día, Vanesa y Gabriel son novios. No viven juntos, pero disfrutan cada encuentro y tienen una fecha para celebrar su aniversario del amor. El humor y la audacia de Vanesa quedaron inmortalizados en la historia platense más divertida y romántica del año.
Hoy, la pareja que nació de aquel comentario viral disfruta de su romance, mientras en internet la frase ya quedó instalada como parte del repertorio de ocurrencias que demuestran que, a veces, las redes sociales también pueden escribir historias felices.
