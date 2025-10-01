Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Espectáculos

Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado

Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
1 de Octubre de 2025 | 08:50

Escuchar esta nota

Sin vueltas. Lali Espósito también es conocida por no tener filtro durante sus entrevistas. Y ahora, reveló un picante dato sobre su vida sexual. La cantante se encuentra en España debido a que fue parte del jurado del Festival San Sebastián, viaje al se sumó su pareja, Pedro Rosemblat.

Entonces, en diálogo con David Broncano para el talk show español “La Revuelta”, el conductor quiso saber el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes. 

Allí, Espósito fue sincera sin escalas: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, bromeó mientras la cámara buscaba la imagen del streamer. 

“Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”, tiró el mencionado conductor español.

“No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó Rosemblat con la cámara encima. 

Entonces, Lali compartió detalles sobre su vida sexual durante su estadía en España: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que Pedro llegó”.

LE PUEDE INTERESAR

La reacción de Catherine Fulop y Ova Sabatini: cómo se enteraron del embarazo de Oriana y Paulo Dybala

LE PUEDE INTERESAR

Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Es una persona que conozco hace mucho"

Para finalizar, Broncano les preguntó cómo les va en el acto. “Fantástico”, comentó Pedro, mientras que Lali sentenció “Que viva el amor”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes tuvo todo para ganar, falló en el final y resignó dos puntos: 1 a 1 ante Newell's

Detuvieron al "Pequeño J", el principal acusado del triple femicidio narco

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

¿Se endurece el cepo? Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el Banco Central dio su versión

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

“Se rasca todo el tiempo” y “Es una vaga”: Jorge Rial lapidario contra Susana Giménez

Gimnasia terminó de abonarle los salarios adeudados de agosto a los empleados

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar

Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas

Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Gimnasia y el desafío Junín: Orfila se juega mucho ante un rival directo

Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares
Últimas noticias de Espectáculos

Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial

Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“

Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena: de qué está acusada

Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó
Deportes
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave
Agrio empate después de haber sido muy superior
La Ciudad
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza: fue interceptada por Israel
IOMA implementará un nuevo nomenclador de discapacidad
El "rally" que hacen los padres para acceder al jardín de infantes del Parque San Martín
1/10/25 | UN DIA MÁS. La nafta aumenta a cuenta gotas en La Plata y el piloto platense Moscardini sigue dando de qué hablar
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF
Información General
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
¿Cómo arrancó el Bitcoin octubre 2025 y cuáles son las proyecciones?
Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario
Alimentación infantil: las principales dudas de los padres
Usan IA para detectar lesiones en chicos epilépticos
Policiales
VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla