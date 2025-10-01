Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado

Sin vueltas. Lali Espósito también es conocida por no tener filtro durante sus entrevistas. Y ahora, reveló un picante dato sobre su vida sexual. La cantante se encuentra en España debido a que fue parte del jurado del Festival San Sebastián, viaje al se sumó su pareja, Pedro Rosemblat.

Entonces, en diálogo con David Broncano para el talk show español “La Revuelta”, el conductor quiso saber el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes.

Allí, Espósito fue sincera sin escalas: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”, bromeó mientras la cámara buscaba la imagen del streamer.

“Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”, tiró el mencionado conductor español.

“No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, contestó Rosemblat con la cámara encima.

Entonces, Lali compartió detalles sobre su vida sexual durante su estadía en España: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que Pedro llegó”.

Para finalizar, Broncano les preguntó cómo les va en el acto. “Fantástico”, comentó Pedro, mientras que Lali sentenció “Que viva el amor”.