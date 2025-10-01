El tramo final del Clausura no solamente tiene a Estudiantes peleando por ser parte de la definición del torneo, sino también de tener actividad internacional en 2026, donde el regreso a la Libertadores está muy lejos pero sí tiene la chance de jugar la Copa Sudamericana.

El zurdazo de Luciano Lollo en tiempo de descuento (iban 91 minutos) privó al equipo de Eduardo Domínguez de dos puntos vitales para la pelea por entrar a la Copa Sudamericana, ya que con la victoria parcial estaba alcanzando a Racing en la tabla anual.

Hoy, a la espera de algún posible corrimiento por los campeones del Clausura y de la Copa Argentina, están entrando a la próxima Sudamericana Boca (47), Deportivo Riestra (46), San Lorenzo (43),Tigre y Barracas Central (42); y Huracán 40. Esperan en plena lucha Racing (39) y un trío que tiene37 unidades: Lanús, Independiente Rivadavia y Estudiantes.

En cuanto a la clasificación a las instancias definitorias del Clausura, el Pincha está tercero en el Grupo A con 16 unidades. Con la misma cantidad de puntos que Barracas Central, el Guapo lo supera por diferencia de gol.

Justamente, Barracas Central será el próximo rival albirrojo, ya que visitará UNO el domingo a las 16.30. Luego, visitará a Belgrano el sábado 11 desde las 21.15 en el estadio Julio César Villagra y -sin horario definido- jugará como local el clásico ante Gimnasia el domingo 19 de octubre.

Una semana después volverá a ser local en un partido pesado ante Boca Juniors, mientras que el tramo final de la fase regular será con una visita a Tigre para cerrar como local frente a Argentinos Juniors, en la previa de los playoff.