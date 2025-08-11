"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA

Un nuevo programa de streaming desembarca en La Plata, de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Pásame la Ubi , el GPS del entretenimiento digital combina humor, cultura, actualidad y tendencias, con un tono relajado y descontracturado.

Con la conducción de Daiana Rojo, Gabriel Burga y Lautaro Gardinetti, es un espacio para encontrarse, reír, enterarse de lo que pasa y ubicar(se) en lo que está pasando. Literalmente, un GPS del entretenimiento digital que se transmitirá a través del canal de Youtube de EL DIA .

Con secciones como GPS del día, Ubicate en el tema, Mapa del drama y Checkpoint, el ciclo propone un mix de información ágil, debates sobre temas virales y juegos con invitados, pensado para mayores de 18 años que viven conectados al pulso digital.

La consigna es simple: reír, informarse y, sobre todo, ubicarse en lo que está pasando.