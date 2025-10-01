Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza: fue interceptada por Israel

Una misión internacional navega el Mediterráneo rumbo a la Franja de Gaza con un objetivo doble: dar visibilidad a la delicadísima situación humanitaria en Palestina y perforar, de ser posible, el bloqueo israelí mediante un puente de asistencia con comida y medicamentos. Se trata de la Global Sumud Flotilla, una acción que reúne a más de 300 voluntarios de medio centenar de países en otras tantas embarcaciones de distintos tamaños. Es un movimiento acompañado, además, por miles de personas que siguen en tiempo real el “tracking” de los barcos, donde se registran sus posiciones y vicisitudes.

En una de esas naves hay un platense: Carlos “Cascote” Bertola; vecino de la Ciudad desde hace 25 años e hincha fanático de Estudiantes, es el capitán del Estrella y Manuel, un barco pesquero de bandera española preparado especialmente para esta misión que transporta en sus bodegas cinco toneladas de mercadería y remedios.

De Barcelona al mar abierto

Bertola fue uno de los veintipico de marineros que partieron desde Barcelona. “Llegué a la flotilla de una manera inesperada. Estaba siendo veedor internacional de las elecciones en Venezuela y me encontré con una chica de Siria. Justo escuchó una conversación acerca de que estábamos armando una escuela popular de náutica ahí en Berisso. La idea era poder navegar las costas patagónicas; estábamos viendo de comprar un velero. Ella escuchó que navegaba y me dijo: ‘che, estamos haciendo esto en la flotilla, si navegás, anotate’. Cambiamos teléfonos y, bueno, las cosas del destino me trajeron hasta acá”.

La salida estuvo marcada por un clima de movilización: “En Barcelona hubo más de 150 mil personas despidiéndonos. Después nos agarró una tormenta; algunos barcos se rompieron, el nuestro no, afortunadamente”, contó.

El rol del platense se transformó a medida que avanzaba la flotilla. Lo que comenzó como un viaje en calidad de capitán se reconvirtió en un servicio de apoyo logístico: “La mayoría de las embarcaciones son veleros. Nosotros, al ir en un pesquero a motor, llevamos cinco mil kilos de medicamentos y alimentos en la bodega, y también vamos auxiliando a los veleros, que transportan cargas de quinientos o mil kilos, y cada tanto tienen alguna cuestión que atender”.

La travesía no es fácil. Una tempestad inicial frenó el avance y obligó a algunas embarcaciones a atracar en Menorca para reparaciones. Allí se enteraron de las advertencias de Israel: la acusación de estar financiados por Hamás y la amenaza de ser repelidos por encontrarse en “zona de guerra”.

Misión y amenazas

La flotilla intenta romper el cerco que impide el ingreso de ayuda a la Franja. “Lo que hace Israel es irracional. Más allá del conflicto bélico, está dejando sin alimentos y medicamentos a la población civil. Mucha gente muere por no tener antibióticos, gasas ni cuestiones básicas para la vida. En una zona donde no se puede producir alimentos, si cerrás las fronteras la gente se muere de inanición”, explicó.

El objetivo, repite, es doble: instalar un corredor humanitario y generar visibilidad internacional. Sin embargo, las amenazas no tardaron en llegar. “A nosotros nos explotó un dron a dos metros de la embarcación. El susto fue enorme, porque en altamar los riesgos son grandes. Una tormenta puede hundirte, y quedar a la deriva es un peligro, o quedar flotando si se hunde el barco, y si además te atacan con explosivos, el peligro es muchísimo mayor”, relató.

La acusación israelí de que la flotilla estaría integrada y solventada por miembros de Hamás resulta, según Bertola, inverosímil: “Es ridículo. Hay actrices de Hollywood, influencers, pianistas, fotógrafos, diputados del parlamento europeo y argentinos. El mundo entero se ríe de esa posición”.

El mar y el terruño

El vínculo del platense con la navegación no es casual. “Me gustaba navegar, hice un curso en un club náutico y empecé. Luego me especialicé cada vez más y llegué a hacer piquetes náuticos con kayak impidiendo que cruceros en situación irregular entren al puerto de Buenos Aires”, recordó.

También proyecta a futuro: “La Escuela Popular de Náutica la estábamos planificando para ir a la Antártida. Cuando volvamos de Gaza seguramente lo vamos a hacer con mucha fuerza. La militancia tiene que conocer nuestro hermoso país bicontinental”.

En esta travesía, el Estrella y Manuel transporta, además, un símbolo: “Llevamos una bandera de Maradona, que siempre defendió la causa palestina y a Gaza. Se lo merece más que nadie”.

El costado humano

El viaje, admite, conlleva costos personales. “Mi hija se recibe de socióloga y no poder estar en un día tan feliz para ella me duele un poco. Voy a tratar de seguir la ceremonia por teléfono, mientras tenga señal. Mi otro hijo, que integra la agrupación Pincharratas con Memoria, se fue a Paraguay”.

El relato de Bertola revela la mezcla de orgullo y angustia que atraviesa a los participantes: saben que cuando salen de aguas territoriales, como las de Grecia, y entran de lleno a aguas internacionales, están más expuestos que nunca a los ataques.

Una convicción que lo sostiene

Pese al miedo y la distancia, Bertola no duda: “Juega mucho el miedo, pero lo que pasa es que hoy defender a Gaza es defender a la humanidad toda. En Gaza está en juego el destino de la humanidad. Si permitimos impávidos que se cometa un genocidio a cielo abierto, los poderosos del mundo van a poder hacerlo con cualquiera de nosotros, en cualquier parte del mundo. Y ese es un mundo espantoso, en el que nadie querría vivir”.

Israel interceptó la flotilla

Una flota de barcos de guerra israelí cortó el paso a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, y rodeó al Alma, considerado el barco principal de la misión. La interceptación se produjo en aguas internacionales, dentro de la llamada “zona de exclusión” establecida por Israel.

Los activistas, que ya habían anticipado una posible intervención militar, aseguraron estar preparados. “Cada minuto avanzamos un poco más”, dijo Thiago Ávila, uno de los portavoces, en una conferencia virtual desde el Alma.

Una travesía con figuras internacionales

La flotilla, integrada por casi 50 barcos y unos 500 activistas (entre ellos un platense -ver aparte-), partió hace un mes desde Barcelona. Entre sus pasajeros se encuentran Greta Thunberg, Mandla Mandela —nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores europeos. Aunque transporta una cantidad simbólica de ayuda, la misión busca principalmente denunciar el bloqueo israelí sobre Gaza.

Durante la madrugada, los activistas denunciaron que dos buques israelíes se aproximaron de manera agresiva, rodearon sus embarcaciones e interfirieron las transmisiones en vivo. “Fue un acto de intimidación. Querían que los viéramos”, relató Lisi Proença, que navegaba a bordo del Sirius.

Pese a la tensión, la flota continuó avanzando hacia Gaza, transmitiendo en directo a través de cámaras instaladas en varios barcos.

Vida a bordo y expectativa

Horas después, el ambiente se tornó más distendido: música en cubierta, mensajes de solidaridad y cánticos de “¡Palestina libre!” se replicaban en redes sociales. Si todo salía según lo previsto, la flotilla esperaba llegar a Gaza en la mañana del jueves, aunque la mayoría de sus integrantes asumía que Israel intentaría detenerlos antes.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió que la flotilla es “una provocación” y pidió a los activistas entregar la ayuda por canales oficiales. Israel incluso acusó a algunos de los participantes de tener vínculos con Hamás, aunque sin pruebas concretas.

Los gobiernos europeos mantuvieron posturas divididas: Italia instó a frenar la misión, mientras que el presidente español Pedro Sánchez defendió la naturaleza humanitaria del viaje y prometió protección diplomática a los ciudadanos de su país.

La legalidad del bloqueo

La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece que los estados solo ejercen jurisdicción hasta 12 millas náuticas desde sus costas. En aguas internacionales, la intercepción de barcos solo está permitida en casos de conflicto armado.

Expertos en derecho internacional sostienen que la legalidad del bloqueo israelí es discutida. Yuval Shany, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, argumenta que, si el asedio está justificado militarmente, Israel puede detener a las embarcaciones. En cambio, Omer Shatz, especialista en derecho internacional en Sciences Po París, sostiene que el derecho humanitario abre un “corredor” para la ayuda desde alta mar hacia Gaza, aunque Israel tendría derecho a inspeccionar la carga.