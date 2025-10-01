Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450

La cotización de los mercados, minuto a minuto en eldia.com/mercados

El dólar oficial abrió la jornada con un fuerte incremento y cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta, 50 pesos por encima de lo que fue el cierre ayer.

De esta manera, en lo que va de la semana la divisa estadounidense acumula una suba de $70, pero si se toma el precio de cierre del viernes último, el incremento es de 100 pesos.

Por su parte, el dólar blue tuvo un aumento inicial de $15, luego subió otros 20 pesos y así llegó hasta los $1.465. Hacia el mediodía recortaba levemente ese incremento, pero cerca de las 13hs. otra vez repuntaba y se ubicaba en $1.475.

En lo que respecta a los dólares financieros, ambos registran alzas que lleva al Contado con Liquidación (CCL) en $1.564 y al dólar Bolsa o MEP a $1.519.

En tanto que el dólar mayorista, que es el que define las bandas de flotación, sube $45 y llega a los $1.425.