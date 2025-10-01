Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial

Desde este 1 de octubre, Morena Rial quedó alojada en la Unidad 51 de mujeres del complejo penitenciario de Magdalena, un penal de régimen cerrado ubicado a unos 50 kilómetros de La Plata. La hija de Jorge Rial afronta así el inicio formal de su estadía en prisión, en un establecimiento que combina talleres de formación con fuertes antecedentes de violencia y hacinamiento en el complejo general.

Un penal con actividades y espacios familiares

Dentro de la Unidad 51, las internas pueden acceder a talleres de costura, cocina y jardinería, pensados para que las detenidas adquieran un oficio. También hay espacios de recreación con proyecciones de películas, charlas y bailes.

Uno de los lugares destacados es el “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las madres puedan recibir a sus hijos en un entorno distinto al del encierro, con juegos y un clima más ameno.

Las visitas familiares están permitidas los sábados y domingos, de 7 a 15, en el SUM del penal. Además, los encuentros íntimos se organizan los días viernes.

Temor por su seguridad

El traslado de Morena generó preocupación en su entorno. El penal de Magdalena arrastra un fuerte estigma desde la tragedia ocurrida en 2005 en la Unidad 28, cuando un incendio en el pabellón 16 provocó la muerte de 33 presos que estaban encerrados. Desde entonces, organismos de derechos humanos han denunciado condiciones degradantes, hacinamiento y falta de control en el complejo.

Aunque la Unidad 51 tiene un régimen diferenciado para mujeres, el recuerdo de aquella masacre y las constantes advertencias sobre la precariedad del sistema penitenciario bonaerense alimentan las dudas sobre la seguridad y el bienestar de la hija del periodista.