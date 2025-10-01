VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas de barras en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona

Esta mañana, los alrededores de UNO y los murales de Estudiantes amanecieron pintados de color azul y con mensajes, como respuesta de la barra de Gimnasia tras la vandalización del mural de Diego Maradona. "Nosotros tenemos códigos", fue el mensaje que logró leerse tras la irrupción de un numeroso grupo en las inmediaciones de 1 y 57.

El conflicto entre las barras de Gimnasia y Estudiantes es de larga data, pero en el último tiempo comenzó a recrudecerse con las pintadas en diferentes puntos de la Ciudad y con la batalla en el Hospital de Gonnet. Luego de algunos cruces en el cruce de las avenidas 1 y 60, uno de los puntos más disputados de los últimos años, varios murales de la zona del estadio de Gimnasia fueron vandalizados con pintura negra y de color rojo.

Tras varias acusaciones y amenazas, en la última madrugada se registraron episodios desafiantes a una cuadra del estadio del Pincha. En esta ocasión, sobre el cruce de 1 y 57 se apostaron tres patrullas de seguridad con el objetivo de frenar la respuesta de un nutrido grupo de Gimnasia.

Cómo se mencionó anteriormente, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, varios murales que rodean el estadio aparecieron vandalizados con pintura roja, entre ellos el icónico mosaico de Diego Armando Maradona, que se ha convertido en un emblema de los hinchas triperos.

El mural de mosaicos de Maradona, ubicado sobre uno de los paredones que rodean el estadio, había sido realizado en homenaje al ídolo que dirigió a Gimnasia entre 2019 y 2020. La obra mostraba a Diego con el buzo tripero y la mirada al horizonte, y era punto de visita obligado para los hinchas en cada partido. Hoy amaneció con trazos rojos que cruzan su rostro y manchas que arruinan el mosaico.

No fue el único blanco. También fueron dañados otros murales dedicados a referentes del club y a símbolos populares del Lobo, pintados en los paredones que bordean los accesos al Bosque. En horas de la mañana lograron limpiarlo y lo están poniendo en estado nuevamente.