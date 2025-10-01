En La Plata se movilizan a 7 y 50 por la Ley de Discapacidad

Este miércoles se realiza una nueva movilización hacia Plaza de Mayo por parte del colectivo de personas con discapacidad con el fin de exigir la plena implementación de la Ley de Emergencia ratificada por el Congreso de la Nación.

En ese marco, en La Plata se replicó en 7 y 50. "Nos sumamos para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad", indicaron desde Familias activas por los derechos de la discapacidad y TEA de la Región.

"La discapacidad no puede esperar. No más excusas. Queremos una Argentina inclusiva y accesible", indicaron en la convocatoria.

A nivel nacional, Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad: "Marchamos para expresarle nuestro rechazo a la actitud del presidente Milei y del Jefe de Gabinete en el no cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad".

Y concluyó: "Hay una política establecida en este gobierno con esta población de Argentina, y por eso salimos a la calle nuevamente".