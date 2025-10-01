Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales

“Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”: imputaron por apología del delito a un exmilitar en La Plata

“Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”: imputaron por apología del delito a un exmilitar en La Plata
1 de Octubre de 2025 | 15:35

Escuchar esta nota

La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó al suboficial retirado de la Armada Jorge Pablo Cabrera (59) por apología del delito y por incitación a la persecución y al odio, luego de que asegurara en un programa radial que el baúl de un Ford Falcon verde “todavía huele a justicia”.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados, en donde la fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, sostuvo que no se trata de una opinión política ni de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.

La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.

La imputación se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales. La fiscalía recordó además la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite limitaciones a la libertad de expresión cuando se utiliza de forma abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.

El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla y la causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente. Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes tuvo todo para ganar, falló en el final y resignó dos puntos: 1 a 1 ante Newell's

Detuvieron al "Pequeño J", el principal acusado del triple femicidio narco

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

¿Se endurece el cepo? Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el Banco Central dio su versión

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

“Se rasca todo el tiempo” y “Es una vaga”: Jorge Rial lapidario contra Susana Giménez

Gimnasia terminó de abonarle los salarios adeudados de agosto a los empleados

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar

Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas

Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Gimnasia y el desafío Junín: Orfila se juega mucho ante un rival directo

¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron

VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona

Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral

Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Información General
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
¿Cómo arrancó el Bitcoin octubre 2025 y cuáles son las proyecciones?
Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario
Alimentación infantil: las principales dudas de los padres
Usan IA para detectar lesiones en chicos epilépticos
Espectáculos
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena: de qué está acusada
Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
La Ciudad
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza: fue interceptada por Israel
IOMA implementará un nuevo nomenclador de discapacidad
El "rally" que hacen los padres para acceder al jardín de infantes del Parque San Martín
1/10/25 | UN DIA MÁS. La nafta aumenta a cuenta gotas en La Plata y el piloto platense Moscardini sigue dando de qué hablar
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF
Deportes
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave
Agrio empate después de haber sido muy superior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla