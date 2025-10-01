Nuevo ataque de roba ruedas en un barrio de La Plata: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron

Un nuevo ataque de roba ruedas se registró en un barrio de La Plata en la mañana del pasado sábado, cuando delincuentes robaron neumáticos de dos vehículos que permanecía estacionado en las inmediaciones de 10 bis entre 511 y 512.

El episodio ocurrió cerca de las 10, y quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de la cuadra. En cuestión de segundos, los ladrones sustrajeron una rueda trasera de un Peugeot 208 y otras dos de un Peugeot 207, al que además le arrancaron el techo de vidrio, provocando importantes pérdidas.

Tras concretar el robo, los implicados escaparon rápidamente a bordo del vehículo marca Fiat Cronos color gris en el que se desplazaban.

Vecinos de la zona, indignados por la situación, expresaron su malestar y reclamaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos, ante el crecimiento de este tipo de delitos en el barrio.