Policía detenido en Berisso por atropellar a un agente de Tránsito en un operativo vial

Este miércoles por la tarde, un policía terminó detenido tras atropellar a un inspector de tránsito en Berisso durante un operativo vial. Ocurrió en la intersección de calle 4 y 158, de la localidad vecina.

Según confirmaron desde la Secretaría de Seguridad berissense, el oficial subayudante de 30 años perteneciente a la Policía de Ensenada viajaba en un Volkswagen Gol Trend cuando embistió al inspector de 36 años.

A su vez, informó la propia víctima, el efectivo policial ya había mostrado una actitud agresiva al ser interceptado. Frente al pedido de identificación, quiso escapar retrocediendo el Gol Trend y fue cuando chocó al inspector dejándolo herido con el paragolpes trasero en la pierna.

Frente a este hecho, la víctima fue asistida por personal médico para confirmar que no haya lesiones de gravedad. En tanto, el policía fue imputado por “Resistencia a la autoridad”.