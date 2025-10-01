Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo

Gimnasia volvió a sufrir un golpe institucional. Es que este miércoles la FIFA inhibió al club por una deuda.

Se trata de los 100.000 dólares que el Lobo le debe a Defensor Sporting por el pase de Matías Abaldo, operación que se llevó a cabo tres mercados de pases atrás.

Lo cierto es que hoy el jugador uruguayo, que se fue de Gimnasia por la puerta de atrás y con actuaciones que no eran las esperadas, se encuentra formando parte de las filas de Independiente.

Según pudo saber este diario, la medida le impide incorporar jugadores para el verano, aunque pagando esa suma que le reclama el elenco uruguayo levantará la medida impuesta por FIFA y quedará habilitado para realizar operaciones de cara a reforzar su plantel.