Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes

Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo

Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
1 de Octubre de 2025 | 13:36

Escuchar esta nota

Gimnasia volvió a sufrir un golpe institucional. Es que este miércoles la FIFA inhibió al club por una deuda.

Se trata de los 100.000 dólares que el Lobo le debe a Defensor Sporting por el pase de Matías Abaldo, operación que se llevó a cabo tres mercados de pases atrás.

Lo cierto es que hoy el jugador uruguayo, que se fue de Gimnasia por la puerta de atrás y con actuaciones que no eran las esperadas, se encuentra formando parte de las filas de Independiente.

Según pudo saber este diario, la medida le impide incorporar jugadores para el verano, aunque pagando esa suma que le reclama el elenco uruguayo levantará la medida impuesta por FIFA y quedará habilitado para realizar operaciones de cara a reforzar su plantel. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gimnasia abonó los sueldos adeudados tras varios días de reclamo de los trabajadores
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes tuvo todo para ganar, falló en el final y resignó dos puntos: 1 a 1 ante Newell's

Detuvieron al "Pequeño J", el principal acusado del triple femicidio narco

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

¿Se endurece el cepo? Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el Banco Central dio su versión

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

“Se rasca todo el tiempo” y “Es una vaga”: Jorge Rial lapidario contra Susana Giménez

Gimnasia terminó de abonarle los salarios adeudados de agosto a los empleados

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar

Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas

Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Gimnasia y el desafío Junín: Orfila se juega mucho ante un rival directo

Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares
Últimas noticias de Deportes

VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona

¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Agrio empate después de haber sido muy superior
Policiales
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Incendio en un tablero eléctrico generó susto en un edificio de La Plata
Política y Economía
Crece el temor por posibles guerras en Asia y Europa que pueden causar un conflicto global
Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450
Adorni: "Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará"
Cristina a Milei: "Tu primer candidato a diputado asociado y recibiendo dólares de los narcos"
Por qué Mercado Pago y Cocos apagaron la venta de dólar oficial en medio de rumores de cepo
Espectáculos
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena: de qué está acusada
Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
La Ciudad
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza
IOMA implementará un nuevo nomenclador de discapacidad
El "rally" que hacen los padres para acceder al jardín de infantes del Parque San Martín
1/10/25 | UN DIA MÁS. La nafta aumenta a cuenta gotas en La Plata y el piloto platense Moscardini sigue dando de qué hablar
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla