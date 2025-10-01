¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento

Esta mañana el entrenador uruguayo Daniel Orfila probó bastante en Abasto, donde Gimnasia llevó adelante una práctica de fútbol con la mira puesta en el partido ante Sarmiento en Junín, que se disputará el próximo sábado a las 14.30. Y se pudieron observar algunas modificaciones, más allá de las bajas obligadas de Renzo Giampaoli, Facundo Di Biasi y Fabricio Corbalán.

Tal vez la mayor sorpresa es que tuvo minutos en el arco Luis Ingolotti, quien arrancó como titular en lugar de Nelson Insfrán. En el lateral derecho Juan de Dios Pintado ingresó en lugar del suspendido Corbalán, mientras que Germán Conti reemplazó a Giampaoli y Augusto Max a Di Biasi.

Por primera vez Juan Jesús Yangali tiene chances de aparecer en el equipo, aunque en un momento de la práctica fue reemplazado por Nicolás Garayalde. Además, Jeremías Merlo fue titular en lugar de Manuel Panaro y Bautista Merlini entró por Mateo Seoane, aunque en ese puesto también sumó minutos Alejandro Piedrahíta.

El equipo que probó Orfila fue Ingolotti; Pintado, Conti, Suso, Silva; Merlini, Max, Yangali, Merlo; Briasco y Torres, aunque habrá que ver qué le dejó la práctica al entrenador y las decisiones que tomará mañana en la última práctica fuerte de la semana.