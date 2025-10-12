Blazers ligeros: el nuevo abrigo de la primavera

El blazer deja atrás su rigidez invernal y se convierte en el comodín más fresco del guardarropa. En lino, algodón o gabardina liviana, esta temporada se lleva con jeans claros, shorts o incluso sobre vestidos vaporosos. Las pasarelas de Milán y París lo confirmaron: el blazer oversize en tonos pastel o neutros será la prenda que acompaña todas las agendas de primavera.

Cuando las temperaturas empiezan a subir y el abrigo pesado queda fuera de juego, el blazer aparece como el aliado perfecto. Es versátil, elegante y tiene ese encanto que transforma cualquier look sin esfuerzo. La nueva temporada lo reinventa en materiales livianos como lino, algodón o gabardina fina, ideales para acompañar los primeros días cálidos.

Ya no se trata del blazer estructurado y formal que solía acompañar trajes de oficina. Esta primavera lo vemos oversize, con hombros relajados y caída fluida, en tonos suaves que van del manteca al celeste polvo. También llegan los modelos cropped, ideales para combinar con pantalones anchos o faldas midi, y los clásicos de doble abotonadura reinterpretados en versiones sin forro para ganar frescura.

Janis, Zara, Wanama, Adriana Costantini y Markova apostaron por el blazer como pieza central de conjuntos monocromáticos, con un aire natural y descontracturado.

En su cumpleaños de 15, Myla, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, apostó a un look total red incorporando el blazer en el mismo color que la minifalda y el corset, luciendo elegante, juvenil y súper femenina.

En la calle, el fenómeno se traduce en combinaciones simples pero efectivas: jeans claros, remeras de algodón y sandalias planas; o bien vestidos vaporosos que encuentran en el blazer su contrapunto más elegante.

El secreto está en jugar con las proporciones. Un blazer amplio con shorts o minivestidos genera un contraste interesante; uno entallado sobre un pantalón wide leg estiliza y da estructura. En cuanto a los colores, esta primavera el protagonismo es de los neutros, aunque los tonos pastel y el blanco total siguen ganando terreno.

Versátil, práctico y atemporal, el blazer liviano es la inversión segura de la temporada. Acompaña las reuniones de día, los almuerzos al sol y hasta las salidas nocturnas cuando baja la temperatura.

