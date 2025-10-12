Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Blazers ligeros: el nuevo abrigo de la primavera

Elegante, aspiracional y con guiños a moda internacional. Colores tendencia: manteca, celeste polvo y arena

Blazers ligeros: el nuevo abrigo de la primavera

Blazer and Belted Skirt Suit de Zara

12 de Octubre de 2025 | 04:58
Edición impresa

El blazer deja atrás su rigidez invernal y se convierte en el comodín más fresco del guardarropa. En lino, algodón o gabardina liviana, esta temporada se lleva con jeans claros, shorts o incluso sobre vestidos vaporosos. Las pasarelas de Milán y París lo confirmaron: el blazer oversize en tonos pastel o neutros será la prenda que acompaña todas las agendas de primavera.

Cuando las temperaturas empiezan a subir y el abrigo pesado queda fuera de juego, el blazer aparece como el aliado perfecto. Es versátil, elegante y tiene ese encanto que transforma cualquier look sin esfuerzo. La nueva temporada lo reinventa en materiales livianos como lino, algodón o gabardina fina, ideales para acompañar los primeros días cálidos.

Ya no se trata del blazer estructurado y formal que solía acompañar trajes de oficina. Esta primavera lo vemos oversize, con hombros relajados y caída fluida, en tonos suaves que van del manteca al celeste polvo. También llegan los modelos cropped, ideales para combinar con pantalones anchos o faldas midi, y los clásicos de doble abotonadura reinterpretados en versiones sin forro para ganar frescura.

Janis, Zara, Wanama, Adriana Costantini y Markova apostaron por el blazer como pieza central de conjuntos monocromáticos, con un aire natural y descontracturado.

En su cumpleaños de 15, Myla, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, apostó a un look total red incorporando el blazer en el mismo color que la minifalda y el corset, luciendo elegante, juvenil y súper femenina.

En la calle, el fenómeno se traduce en combinaciones simples pero efectivas: jeans claros, remeras de algodón y sandalias planas; o bien vestidos vaporosos que encuentran en el blazer su contrapunto más elegante.

El secreto está en jugar con las proporciones. Un blazer amplio con shorts o minivestidos genera un contraste interesante; uno entallado sobre un pantalón wide leg estiliza y da estructura. En cuanto a los colores, esta primavera el protagonismo es de los neutros, aunque los tonos pastel y el blanco total siguen ganando terreno.

Versátil, práctico y atemporal, el blazer liviano es la inversión segura de la temporada. Acompaña las reuniones de día, los almuerzos al sol y hasta las salidas nocturnas cuando baja la temperatura.

Versátil, práctico y atemporal, el blazer liviano es la inversión segura de la temporada.

Blazer and Belted Skirt Suit de Zara

Blazer de lino de Janis

Blazer de wanama

Saco Apparel Prewash de wanama

En su cumpleaños de 15, Myla, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, apostó a un look total red / Ig @mariavqz1

BLAZER CON LINO PUÑO ESTAMPADO de zara

Blazer de Adriana Costantini

