VIDEO. Abel Pintos en EL DIA: “El público de La Plata me conoce, me siento parte de la Ciudad”

Abel Pintos visitó el streaming de EL DIA, a la espera de su visita a La Plata el próximo 1 de noviembre en el Hipódromo de La Plata, en el marco de "Noches Capitales". El reconocido cantante confesó sentirse de la Ciudad, gracias al vínculo que los une hace más de 20 años.

“Vengo hace muchos años a dar conciertos en la Ciudad. Pude hacer distintos recorridos, desde bares a pizzerías o teatros, llegué tres veces al estadio (Único). El público me conoce y yo conozco al público porque hemos interactuado en distintos conciertos. Se generó un vínculo especial y, además, cuando tocamos en muchos lugares de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires, siempre hay público de La Plata”, contó Abel Pintos.

Por ello, no duda en asegurar: “De alguna forma me siento parte de La Plata. Hacía muchos años, un poco más de 15, que no venía a la ciudad a recorrer. Siempre vengo, hago el concierto y me vuelvo. Por esto, hacer el Hipódromo es especial para mí, porque conozco la ciudad muy bien pero es un escenario que no conozco y tampoco conozco la situación de ser parte de un festival. Siempre fueron conciertos propios o, una vez en el aniversario de La Plata”.