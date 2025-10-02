Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"
Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"
Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app
Conmoción en Berisso: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en el Río de la Plata
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Los universitarios de La Plata se movilizan al Congreso en rechazo al veto de Milei
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Cuarto Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos de hoy jueves 2 de octubre del 2025
VIDEO. Día del Encargado: los porteros de La Plata, entre nuevos desafíos y el estigma "Francella"
Atropelló y apuñaló personas en la puerta de una sinagoga en Manchester: al menos 2 muertos
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Policía detenido en Berisso por atropellar a un agente de Tránsito en un operativo vial
Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Jueves primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
Susto en la central nuclear de Chernóbil por fallas eléctricas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Varias modificaciones tendrá el Lobo en el equipo que viajará a Junín
Gimnasia ya no tiene margen de error en este Clausura. El compromiso del sábado ante Sarmiento será clave para sus aspiraciones de poder revertir su presente futbolístico, y de engrosar el promedio, teniendo en cuenta que enfrente tendrá a un rival directo en la lucha por la permanencia.
Y en ese sentido, el entrenador Alejandro Orfila hizo cirugía mayor en el equipo que viajará a Junín, ya que introdujo seis variantes (tres de ellas obligadas), con la idea de hacerse fuerte en su visita al estadio Eva Perón.
Dentro de ese retoque que realizó en el posible once, sorprendió con la inclusión de Luis Ingolotti en el arco. El técnico Charrúa probó bastante en la práctica de fútbol que el plantel albiazul realizó en Estancia Chica. Y en la misma, Orfila probó algunas modificaciones que tiene en mente, más allá de las bajas obligadas de Renzo Giampaoli, Facundo Di Biasi y Fabricio Corbalán.
Tal vez la mayor sorpresa fue la inclusión durante algunos minutos del arquero Luis Ingolotti, quien arrancó el entrenamiento en lugar de Nelson Insfrán y se perfila para ser titular por primera vez en el torneo.
Por su parte, el lateral derecho Juan de Dios Pintado, que estuvo en el banco en el partido anterior, ingresó en reemplazo del suspendido Fabricio Corbalán, mientras que Germán Conti entró por RenzoGiampaoli y Augusto Max por Di Biasi.
En esa movida del entrenador de cambiar nombres, Juan Jesús Yangali, por primera vez, tiene chances de aparecer en el equipo, aunque en un momento de la práctica fue reemplazado por Nicolás Garayalde. Además, Jeremías Merlo fue titular en lugar de Manuel Panaro y Bautista Merlini entró por Mateo Seoane, aunque en ese puesto también sumó minutos Alejandro Piedrahíta.
El equipo que probó Orfila fue con Ingolotti; Pintado, Conti, Suso, Silva; Merlini, Max, Yangali, Merlo; Briasco y Torres, aunque habrá que ver qué le dejó la práctica al entrenador y las decisiones que tomará en el último ensayo fuerte de la semana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí