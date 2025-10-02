Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes |EL ENTRENADOR DEFINE LA FORMACIÓN TITULAR

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Varias modificaciones tendrá el Lobo en el equipo que viajará a Junín

Varias modificaciones tendrá el Lobo en el equipo que viajará a Junín

Luis Ingolotti será el arquero titular ante Sarmiento, en Junín

2 de Octubre de 2025 | 01:02
Edición impresa

Gimnasia ya no tiene margen de error en este Clausura. El compromiso del sábado ante Sarmiento será clave para sus aspiraciones de poder revertir su presente futbolístico, y de engrosar el promedio, teniendo en cuenta que enfrente tendrá a un rival directo en la lucha por la permanencia.

Y en ese sentido, el entrenador Alejandro Orfila hizo cirugía mayor en el equipo que viajará a Junín, ya que introdujo seis variantes (tres de ellas obligadas), con la idea de hacerse fuerte en su visita al estadio Eva Perón.

Dentro de ese retoque que realizó en el posible once, sorprendió con la inclusión de Luis Ingolotti en el arco. El técnico Charrúa probó bastante en la práctica de fútbol que el plantel albiazul realizó en Estancia Chica. Y en la misma, Orfila probó algunas modificaciones que tiene en mente, más allá de las bajas obligadas de Renzo Giampaoli, Facundo Di Biasi y Fabricio Corbalán.

Tal vez la mayor sorpresa fue la inclusión durante algunos minutos del arquero Luis Ingolotti, quien arrancó el entrenamiento en lugar de Nelson Insfrán y se perfila para ser titular por primera vez en el torneo.

Por su parte, el lateral derecho Juan de Dios Pintado, que estuvo en el banco en el partido anterior, ingresó en reemplazo del suspendido Fabricio Corbalán, mientras que Germán Conti entró por RenzoGiampaoli y Augusto Max por Di Biasi.

En esa movida del entrenador de cambiar nombres, Juan Jesús Yangali, por primera vez, tiene chances de aparecer en el equipo, aunque en un momento de la práctica fue reemplazado por Nicolás Garayalde. Además, Jeremías Merlo fue titular en lugar de Manuel Panaro y Bautista Merlini entró por Mateo Seoane, aunque en ese puesto también sumó minutos Alejandro Piedrahíta.

El equipo que probó Orfila fue con Ingolotti; Pintado, Conti, Suso, Silva; Merlini, Max, Yangali, Merlo; Briasco y Torres, aunque habrá que ver qué le dejó la práctica al entrenador y las decisiones que tomará en el último ensayo fuerte de la semana.

Gimnasia: qué se sabe de la inhibición de FIFA por una deuda del pase de Abaldo
Gimnasia: qué se sabe de la inhibición de FIFA por una deuda del pase de Abaldo
