Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario

Un fuerte reclamo elevó en las últimas horas la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), que busca impedir que la astróloga Ludovica Squirru presente su obra Horóscopo Chino 2026 en el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 4 de octubre.

En una carta que está dirigida a la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y firmada por su presidenta, Mariana Orellana, la entidad expresó su “enorme preocupación y categórico rechazo” frente a la propuesta de la astróloga, por considerar que el Planetario es un espacio destinado a la divulgación científica y no a prácticas que definen como “pseudocientíficas”.

En el comunicado, la AAA advirtió que permitir este tipo de actividades en un ámbito emblemático para la ciencia argentina significa “un agravio a la comunidad científica y educativa, un retroceso en la enseñanza de las ciencias y una deshonra a la trayectoria del propio Planetario”.

La asociación recordó que la misión del Galileo Galilei es acercar la astronomía y el conocimiento científico al público general, trascendiendo el plano académico. En ese sentido, instó a las autoridades porteñas a cancelar la presentación con el fin de “preservar la función del Planetario como faro de la ciencia en Buenos Aires y en todo el país”.