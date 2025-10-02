Los universitarios de La Plata se movilizan al Congreso en rechazo al veto de Milei

La comunidad universitaria de La Plata vive otra jornada de masiva movilización al Congreso de la Nación para sumarse a la protesta en la que se le pedirá a los legisladores el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario promovido por el presidente de la Nación. Una vez más, la protesta confluirá con la convocatoria del Hospital Garrahan que, en la misma línea, pide por la desestimación definitiva del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, fundamental para los recursos del prestigioso nosocomio.

En nuestra ciudad, la concentración tuvo lugar a media mañana en la estación de trenes de 1 y 44, en donde los manifestantes abordaron las formaciones del Tren Roca rumbo a Constitución. No obstante, la movilización a la capital federal se efectúa también en autos particulares y en micro organizados por distintas agrupaciones estudiantiles.

Cabe remarcar que en el transcurso de la semana hubo una modificación con respecto los horarios de la convocatoria, ya que el encuentro en La Plata estaba previsto para las 12 y las 14 en el Congreso.

"Tras la victoria en la Cámara de Diputados volvemos al Congreso a exigirles a senadores y senadoras que rechacen el veto a la Ley de Financiamiento Universitario", publicó ayer ADULP, el gremio de los docentes de la UNLP.

"Por la recomposición salarial para docentes y nodocentes, por más y mejores becas estudiantiles, por más presupuesto para la Universidad, Ciencia y Tecnología", eran algunas de las consignas enarboladas por el organismo gremial.

La pediatría contra el "Capitán Veto"

En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) cumple hoy un paro iniciado ayer miércoles a las 21 horas y se movilizará este jueves al mediodía desde el hospital hasta el Congreso Nacional, donde a las 13 se realizará la actividad "Abrazo al Garrahan y la Universidad", en el marco de la sesión del Senado que debatirá el rechazo definitivo a los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario (que ya fue rechazado en Diputados).

La medida de fuerza abarca a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad y tiene como objetivo exigir que, una vez rechazados los vetos (de confirmarse hoy), se garantice la aplicación "inmediata, efectiva y real" de ambas leyes, "sin demoras ni maniobras dilatorias".

"Hoy frente al Congreso esperamos una verdadera fiesta popular, abrazando a la salud de las infancias y a la universidad pública, junto con las organizaciones del Cabildo Abierto ampliado y con las universidades. No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado", expresó al respecto la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana.