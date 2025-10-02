Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

A Estudiantes todavía le queda el sabor agridulce por los dos puntos que se le escaparon ante Newell’s en Rosario. De haber conseguido la victoria, se hubiese acomodado cerca de la Sudamericana y hubiese quedado líder en la Zona A. Sin embargo, eso no sucedió y ahora el margen de error es menor, en los seis partidos que le quedan para culminar la etapa regular del Torneo Clausura.

El Pincha dejó puntos importantes en el camino, que lo pusieron en una situación compleja en la Tabla Anual. Actualmente se encuentra a tres puntos de la Copa Sudamericana, mientras que está a 10 puntos del repechaje de la Libertadores.

Si bien tiene chances, no puede perder más puntos ya que hay muchos equipos que también tienen posibilidades de meterse en zona de copas. A esto, hay que sumarle si se liberan cupos en caso de que algunos de los equipos que están arriba, ganen algún título.

Por su parte, en el Clausura está bien, pero no aún no tiene su lugar asegurado en los playoffs. Se encuentra tercero y con grandes chances, pero deberá hacer los deberes. Y encima, el próximo escollo será Barracas Central, el escolta de su zona.

Ante este panorama, para soñar con un lugar en la Libertadores debería apostar por salir campeón en el torneo, ya que por Tabla Anual dependerá de un milagro. En caso de no conseguir este objetivo, lo más cercano que tiene es la Sudamericana.

En lo que se ampara el Pincha es en la levantada que tuvo en los últimos partidos, sobre todo, en la serie con Flamengo donde hizo una gran vuelta y perdió en los penales. Pero deberá mejorar algunos desajustes defensivos y en eficacia, ya que a Newell’s le generó chances pero no lo supo cerrar.

Luego del duelo ante Barracas Central del domingo a las 16:30, deberá visitar a Belgrano el sábado 11 a las 21:10 en el Gigante de Alberdi . Después se le vendrán dos partidos claves como local: el clásico ante Gimnasia y luego Boca, otro de los que pelea por un lugar en los playoffs. Por último visitará a Tigre en Victoria y cerrará la primera fase del torneo ante Argentinos en UNO. Sin dudas, todas finales.