Policiales |Triple crimen

Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J

2 de Octubre de 2025 | 10:36

Escuchar esta nota

Diez policías viajan este jueves a Perú para traer a Matías Ozorio, el ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J), quien fue detenido en la ciudad de Lima acusado de ser parte del triple crimen en Florencio Varela.

Conforme información de última hora, este jueves a las 11.00 sale el vuelo de la Fuerza Aérea con siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

“Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo”, detallaron.

La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22.00 o 23.00hs de este jueves.

Tanto Ozorio como Pequeño J fueron detenidos en las últimas horas en Lima, Perú, tras un mancomunado trabajo de las fuerzas federales, provinciales y de dicho país, que siguieron los pasos de los señalados como los responsables de los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Si llega hoy, mañana le tomaré indagatoria como coautor”, indicó el fiscal Adrián Arribas.

Respecto al secreto de sumario, el cual vencía hoy, Arribas señaló que “no se va a levantar pese a las 48 horas ya transcurridas”.

“El móvil se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”, sumó.

Por último, ante los medios de comunicación, expuso que “no tengo miedo” y que se trata de “un hecho aberrante”.

Expulsado

Cabe recordar que Perú expulsó a Matías Agustín Ozorio luego de que el fiscal del caso, Adrián Arribas, decidiera deportar al joven de 28 años, quien fue detenido junto al líder de la banda narco en la ciudad de Lima.

El funcionario judicial, que dictó el secreto de sumario hasta mañana, reconoció que "no sabe" si Ozorio será extraditado este miércoles a la Argentina.

A su vez, el coronel Pérez Pizarro, miembro de Inteligencia de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, informó que el Departamento de Migraciones local emitió la resolución que dictamina su expulsión.

"Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega", expresó el oficial, quien agregó que el implicado se encuentra a cargo de la División de Extranjería peruana.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

