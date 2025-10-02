Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional

La comunidad educativa del Colegio Nacional de la UNLP atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la noticia del fallecimiento de la profesora Marta Duarte, quien se desempeñó durante años como docente y vicedirectora de la institución durante el período de la recuperación de la democracia.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del colegio, donde expresaron un sentido mensaje de despedida: “La comunidad educativa del #CNLP lamenta el fallecimiento de la prof. Marta Duarte, quien fuera docente de nuestra casa y vicedirectora en el período de recuperación de la democracia. De excelente vínculo con los estudiantes nunca se alejó del Colegio. En los últimos años se dedicó a coordinar las Olimpiadas Matemáticas, algo que siempre la mantuvo cerca de los alumnos a los que les dedicó su vida”.

El Colegio Nacional informó que acompañará a la familia en este difícil momento y convocó a toda la comunidad a recordarla con gratitud y respeto.