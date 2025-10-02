Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar los pasajes

Aerolíneas Argentinas activó una promoción especial: desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5 de octubre, los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país, sin restricciones de fecha de viaje.

Sobre la compra de los pasajes se informó que el beneficio estará disponible a través de la web oficial (www.aerolineas.com.ar), la app de la compañía y en agencias de viaje, y que se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la emisión del ticket.

Pasajes con descuentos: los destinos

En un comunicado, la línea de bandera destacó que “en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas presentó su programación de verano con un fuerte refuerzo de frecuencias domésticas”.

Entre las rutas troncales de AA con Buenos Aires se destacan 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. Además, se suman incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos, que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires, la oferta incluye: Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

“Combinada con los planes de cuotas vigentes, esta promoción es la oportunidad perfecta para organizar tus próximas vacaciones”, cierra el comunicado de Aerolíneas.