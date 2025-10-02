¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?

Después de dos días de búsqueda, esta mañana fue encontrado sin vida el joven que el martes al mediodía se había arrojado al Río de la Plata y por quien se inició una búsqueda que comenzó aguas adentro y esta mañana finalmente pudo ser hallado en un trabajo en conjunto con Defensa Civil, Bomberos, policías de Seguridad y de Investigaciones y Prefectura.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Jordan Yerimit Chavez, de 22 años y nacionalidad colombiana. Su cuerpo fue descubierto en la orilla pasadas las 7:30hs.

Chavez tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más precisamente en el barrio porteño de Balvanera y, según los registros, vivía en un departamento ubicado en Esparza al 88.

“Ningún familiar se acercó en estas horas a seguir de cerca la investigación”, señalaron los voceros.

Hasta el momento, el expediente está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield titular de la UFI Nº15 del Departamento Judicial La Plata y se ordenó la realización de la autopsia que será hoy en la morgue policial de La Plata.

A su vez, una testigo clave del caso, contó que vio al hombre ingresando al río el pasado martes luego dejó sus pertenencias en la orilla y que lo notó alterado, presumiblemente por el consumo de sustancias.