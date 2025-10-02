Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes

Jugaba un partido de fútbol en Ensenada, se descompensó y murió: otra vez una tragedia deportiva

El hombre tenía 52 años y jugaba un amistoso para Juventud Unida, que milita en la Liga Amistad. Se sintió mal, se descompensó y no pudieron salvarle la vida. Un caso similar al de Agustina Russo (43), la jugadora de hockey que este fin de semana falleció en el club Brandsen de La Plata

Jugaba un partido de fútbol en Ensenada, se descompensó y murió: otra vez una tragedia deportiva

Carlos Almeida, el jugador de Juventud Unida que ayer murió en Ensenada en pleno partido

2 de Octubre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

Otra vez una muerte en pleno partido enluta a la Región. Este fin de semana el fallecimiento de Agustina Russo (43), jugadora de hockey del Belgrano Day School, en la cancha de Brandsen, causó una enorme conmoción. Y anoche, un hombre de 52 años que jugaba un partido de fútbol perdió la vida en pleno campo de juego.

Según pudo saber EL DIA, la víctima estaba en la cancha y salió porque no se sentía bien, pero minutos después se descompensó y pese a los esfuerzos por reanimarlo no pudieron salvarle la vida. Incluso fueron los presentes quienes lo trasladaron al hospital.

El caso se dio en medio de un partido amistoso de la categoría Senior que disputaba su club, Juventud Unida, frente a Villa Albino, que militan en la Liga Amistad ensenadense. Lo cierto es que se vivieron momentos de extrema tensión, con gente corriendo de un lado a otro y gritos de desesperación en el predio de 11 y 108 de Punta Lara.

El comunicado del club

La propia institución comunicó la triste noticia: "Lamentamos informar que nuestro nuevo amigo Carlos Almeida ha fallecido después de descompensarse en un partido amistoso que estábamos disputando anoche. Hemos compartido con el pocos momentos, pero fueron suficientes para conocer la buena persona que era".

El comunicado agrega que "sus compañeros de la Categoría Senior lo acompañaron al hospital y están contacto con su familia desde el primer momento. En el transcurso del día informaremos si será velado y compartiremos un alias para ayudar a su familia".

Por otro lado se informó que "el Club permanecerá cerrado y no tendrá ningún tipo de actividad por los próximos tres días por respeto a él y sus seres queridos. Para aquellos que puedan y quieran colaborar con la familia el alias es: juventudunida15 a nombre de Hugo Martínez".

 

