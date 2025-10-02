Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Una grave denuncia recae sobre un reconocido cirujano de Villa Elisa, identificado por sus iniciales H.F.L., acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas desde que la niña tenía apenas ocho años. La causa, que comenzó con la denuncia de la madre de la menor, avanzó con medidas judiciales de peso, peritajes y un pedido reciente de recaratulación por parte de la querella que busca endurecer la imputación.

Según pudo saber EL DIA, la denuncia fue radicada en mayo de este año por la expareja del médico y madre de la niña. En su presentación, relató lo que su hija, actualmente de 13 años, se animó a confesarle: abusos reiterados en distintos contextos, amenazas de muerte hacia ella y hacia su hermana menor si se animaba a hablar, y escenas de enorme violencia física y psicológica. La menor habría aportado un escrito manuscrito donde identificaba a su padre como “su abusador”, y su madre lo incorporó al expediente.

La investigación quedó radicada en la UFI N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, cuya titular es la jueza Marcela Garmendia. Desde allí se impulsan las medidas de prueba y cautelares que sostienen la causa contra H.F.L., en línea con los pedidos presentados por la querella. El expediente también incluye informes periciales, seguimientos, y material probatorio digital extraído de dispositivos electrónicos, y según pudo corroborar este diario, la menor ya prestó declaración en la Cámara Gesell.

Más allá de su rol profesional, se supo que el acusado de este grave hecho también tuvo una breve incursión en la política. Está afiliado a La Libertad Avanza y en las elecciones legislativas de 2023 integró la lista encabezada por Marcela Pagano y Bertie Benegas Lynch en la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que la causa sigue en plena etapa de instrucción, con medidas en curso y bajo la expectativa de que el cambio de carátula prospere. De ser así, el médico enfrentará cargos por abuso sexual agravado y reiterado, lo que implica penas significativamente más severas que las contempladas en el estadio inicial del proceso.