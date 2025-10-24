Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes

Con más de 60 años de trayectoria, el Sanatorio IPENSA continúa a la vanguardia de la innovación en tecnología y refuerza su compromiso con la excelencia en salud. Con el objetivo de mejorar la atención a sus pacientes y garantizar el acceso a sus más de 75 especialidades, el centro de salud lanzó junto a P4D, la startup fundada por emprendedores platenses, un asistente virtual con inteligencia artificial para gestionar turnos y consultas.

Los fundadores del P4D

El sistema, implementado en WhatsApp, ofrece a los usuarios respuestas en tiempo real y permite al sanatorio acceder a información de valor, como la cantidad de personas que buscan contactarse, los motivos de sus consultas y la demanda por especialidad, datos que ayudan a detectar cuellos de botella y agilizar la atención de sus tres sedes: La Plata, City Bell y Los Hornos.

Mientras que la autogestión es una de las demandas más frecuentes de los pacientes, la gestión de turnos es hoy uno de los principales desafíos del centro de salud que, por año, recibe más de 300.000 consultas.

“Para algunos de nosotros, que nacimos en La Plata y conocemos al Sanatorio Ipensa desde chicos, siempre fue un símbolo de calidad en la ciudad. Es un honor acompañarlos en esta etapa para construir herramientas que hagan más fácil la vida y el día a día de los pacientes. En un año, más de la mitad de las consultas al Sanatorio serán atendidas por nuestra herramienta, logrando una gestión más fácil, amigable y segura”, dice Manuel Maffé, cofundador y CEO de P4D junto a Matías de Crecchio y Mariano Machao.

La startup, especializada en inteligencia artificial generativa, desarrolla soluciones digitales con una mirada humana y empática.

En octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el centro de salud sumó un nuevo y moderno mamógrafo que permite ofrecer tecnología de punta para el diagnóstico temprano y preciso de la patología mamaria en las etapas más tempranas.

Escaneá el QR, chateá con el asistente y conocé más sobre esta nueva tecnología incorporada por el Sanatorio.