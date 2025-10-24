Denuncian otro ataque a un comité de la UCR

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
La UCR platense denunció ayer un nuevo ataque al inmueble de 4 entre 43 y 44, donde funciona el Comité de la Segunda Sección de ese partido. Autoridades partidarias, dirigentes y concejales repudiaron el acto de vandalismo de la casa y sostuvieron que se trata de la tercera vez en el año que se produce un ataque a ese comité, episodios que también ocurrieron en otros barrios de la Ciudad, durante la campaña de la elección local de septiembre.
En las imágenes difundidas en redes sociales, se observan pintarrajeadas y violentos mensajes en la fachada y daños en el pasillo de acceso, en donde arrojaron pintura en el piso y las paredes. Además, provocaron la rotura de la puerta principal.
“Desde la UCR hacemos un llamado urgente a bajar el tono de confrontación violento, terminar con los discursos de odio y recuperar el respeto por quien piensa distinto”, reclamó el presidente del partido platense, Pablo Nicoletti.
