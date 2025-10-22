Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

22 de Octubre de 2025 | 19:28

Escuchar esta nota

Elecciones, dólar, corrupción, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo, pero, a veces, agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

- Japón y la “emergencia silenciosa”: el país donde la vejez ya no tiene quién la cuide

- Emilio Pettoruti: el platense que llevó la pintura argentina al siglo XX

- Asimetrías al sol: los escotes y cortes que dominarán la temporada

- El verano en lino: las prendas masculinas que se imponen

- Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño

- Robos de película: detrás de las joyas del Louvre

- Pedalear la historia: el Gran Premio de Ciclismo vuelve a Magdalena y propone un día entre deporte, naturaleza y turismo

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

