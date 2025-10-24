La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país

El hecho de que dos localidades argentinas fueron elegidas como las mejores del mundo por el organismo turístico de las Naciones Unidas –Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes)- en una decisión que busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida, constituye un orgullo para nuestro país y expone, además, un modelo que podría ser seguido en muchas partes del territorio argentino.

La decisión fue adoptada en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo, en la que participaron 270 candidatos de 65 países. Y de esta manera fueron distinguidas, además de otros 52 destinos turísticos del mundo.

El anuncio de los ganadores fue realizado por ONU Turismo en una ceremonia desarrollada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China. Estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China; la ministra de Turismo de Corrientes, en representación de Colonia Carlos Pellegrini-; y la intendenta de Maimará.

Maimará es una localidad de la Argentina ubicado en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Su entorno geográfico pertenece a la quebrada de Humahuaca, y tiene como característica principal la policromía de sus cerros. El río Grande corre a escasos metros de allí.

Por su parte, Colonia Carlos Pellegrini es una localidad y municipio argentino, ubicada en el departamento San Martín de la provincia de Corrientes, a 360 kilómetros de la Ciudad de Corrientes. El pueblo –en un contexto paisajístico maravilloso- está ubicado dentro de los esteros y rodeado por la laguna Iberá. Su población no supera el número de 1.000 habitantes.

La edición 2025 había tenido también como candidatos argentinos a las localidades de San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y spallata (Mendoza).

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, que destaquen su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales. Desde su primera edición en 2021, Argentina ha postulado diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura.

De sobra son conocidos los grandes patrimonios turísticos con los que cuenta el país –muchos de ellos de renombre, como el Glaciar Perito Moreno, las Cataratas del Iguazú o, entre muchos otros, la zonas cordilleranas- y en esta ocasión los ojos del turismo internacional se fijaron en dos pequeñas ciudades.

Desde su primera edición en 2021, el órgano turístico de la ONU distingue a este tipo de pueblos rurales, que se destacan por la preservación de sus características. Cabe consignar que la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos ciudades y pueblos dignos de que, en futuros encuentros, se presenten ante este concurso internacional para hacer valer sus virtudes y potenciar el turismo interno en el país.