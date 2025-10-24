Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país

La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
24 de Octubre de 2025 | 02:44
Edición impresa

El hecho de que dos localidades argentinas fueron elegidas como las mejores del mundo por el organismo turístico de las Naciones Unidas –Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes)- en una decisión que busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida, constituye un orgullo para nuestro país y expone, además, un modelo que podría ser seguido en muchas partes del territorio argentino.

La decisión fue adoptada en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo, en la que participaron 270 candidatos de 65 países. Y de esta manera fueron distinguidas, además de otros 52 destinos turísticos del mundo.

El anuncio de los ganadores fue realizado por ONU Turismo en una ceremonia desarrollada en Huzhou, provincia de Zhejiang, China. Estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China; la ministra de Turismo de Corrientes, en representación de Colonia Carlos Pellegrini-; y la intendenta de Maimará.

Maimará es una localidad de la Argentina ubicado en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Su entorno geográfico pertenece a la quebrada de Humahuaca, y tiene como característica principal la policromía de sus cerros. El río Grande corre a escasos metros de allí.

Por su parte, Colonia Carlos Pellegrini es una localidad y municipio argentino, ubicada en el departamento San Martín de la provincia de Corrientes, a 360 kilómetros de la Ciudad de Corrientes. El pueblo –en un contexto paisajístico maravilloso- está ubicado dentro de los esteros y rodeado por la laguna Iberá. Su población no supera el número de 1.000 habitantes.

La edición 2025 había tenido también como candidatos argentinos a las localidades de San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y spallata (Mendoza).

LE PUEDE INTERESAR

Lula, y la idea de perpetrarse en el poder

LE PUEDE INTERESAR

Los riesgos viales que corren los escolares de Romero y otros barrios

La iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, que destaquen su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales. Desde su primera edición en 2021, Argentina ha postulado diversos pueblos que invitan a los turistas a disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura.

De sobra son conocidos los grandes patrimonios turísticos con los que cuenta el país –muchos de ellos de renombre, como el Glaciar Perito Moreno, las Cataratas del Iguazú o, entre muchos otros, la zonas cordilleranas- y en esta ocasión los ojos del turismo internacional se fijaron en dos pequeñas ciudades.

Desde su primera edición en 2021, el órgano turístico de la ONU distingue a este tipo de pueblos rurales, que se destacan por la preservación de sus características. Cabe consignar que la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos ciudades y pueblos dignos de que, en futuros encuentros, se presenten ante este concurso internacional para hacer valer sus virtudes y potenciar el turismo interno en el país.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"

Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”

Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización

Objetivo internacional para Estudiantes

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos
Últimas noticias de Opinión

Llegar a fin de mes, una odisea

Lula, y la idea de perpetrarse en el poder

Los riesgos viales que corren los escolares de Romero y otros barrios

Las reservas netas están en el mismo nivel que entregó Alberto Fernández
Espectáculos
Mauricio Kartun: “Mi poética es jodona”
Eruca Sativa y la fuerza de seguir fieles a su esencia
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
Adicciones y desborde: los escalofriantes datos que sacó a la luz el ex de Britney
Tristeza: qué personaje de “Stranger Things” no regresará
Policiales
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Los robos tienen su “Norte” en City Bell y Villa Elisa
VIDEO. Tres muertos y dos heridos por un choque múltiple en Campana
Deportes
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Úbeda define al reemplazante de Battaglia
El golpe con Rojo lo dejaría sin revancha
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Se define en La Plata: un caso de eutanasia podría resolverse en la Suprema Corte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla