Dirigentes platenses del PRO y LLA, de plenario

El plenario se hizo en un local partidario de diagonal 74 y 22/web

Dirigentes platenses del PRO y La libertad Avanza realizaron el miércoles un plenario conjunto, en el local que esa alianza electoral tiene en diagonal 74 y 22. La actividad de campaña, que reunió a militantes y fiscales, tuvo forma de cierre de campaña local del espacio, de cara a las elecciones de diputados nacionales previstas para el domingo.

De la actividad, que incluyó el reparto de folletería de Diego Santilli, participaron los diputados provinciales electos Francisco Adorni, Julieta Quinteros y Juan Osaba, y los concejales Juan Pablo Allan, Soledad Pedernera y Nicolás Morzone.