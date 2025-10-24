Cumbre de Milei con el banquero más influyente

Uno de los principales bancos del mundo, el JP Morgan, realiza por estas horas su encuentro anual en Buenos Aires, una de las ciudades clave en los 90 países en los que tiene presencia, y su CEO, Jamie Dimon, prevé reunirse hoy con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a agenda abierta, a dos días de las elecciones.

En la reunión se abordará seguramente algún detalle de un préstamo que analizan los principales bancos de Wall Street para reforzar el swap que el Tesoro de Estados Unidos firmó con el Banco Central, por U$S20.000 millones.

El encuentro se llevará a cabo en el hotel cinco estrellas ubicado en el barrio porteño de San Telmo donde participa la plana mayor gerencial del banco.

JP Morgan maneja unos 4 billones de dólares en activos totales, lo que lo convierte en el quinto banco más grande del mundo por activos totales.

Además, tiene una capitalización de mercado de alrededor de $823 mil millones a octubre de 2025.

La expectativa de máxima de los altos mandos del JP Morgan es que Milei brinde un discurso a los ejecutivos del gigante de Wall Street.

La visita de Dimon se produce en momentos en que el Gobierno argentino profundizó su alineamiento con Estados Unidos.

A partir del desembarco de Milei en el Gobierno, el JP Morgan aceleró sus planes de expansión en la Argentina.

En el primer semestre, selló un megacontrato de alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, y reveló que aspira a duplicar su capacidad operativa en el país.

El banco tendrá más de veinte pisos en un nuevo campus de oficinas en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez.

En ese predio también se construirá el Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL).

De 69 años, Dimon es uno de los banqueros más influyentes a nivel global.

En la crisis financiera de 2008, Dimon gui​​ó al banco para sortear el colapso del mercado mejor que otros de sus rivales.

Eso reforzó su reputación positiva en Wall Street y, bajo su dirección, se expandió, integró operaciones tecnológicas y aumentó su rentabilidad.

Dimon arrancó su carrera en American Express y trabajó en Travelers Group y Citigroup.

En 2004 asumió como director de Bank One, y tras la fusión con JPMorgan Chase en 2004, quedó a cargo de la entidad resultante. Desde 2005 es el CEO de JPMorgan Chase.