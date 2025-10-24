Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Su madre había denunciado su desaparición

Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido

Tras un allanamiento, encontraron a la cantante y la trasladaron a un centro médico en ambulancia. Hablan de sobredosis

24 de Octubre de 2025 | 02:46
Edición impresa

Tras la denuncia por desaparición que radicó su mamá, la cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada anoche por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien tras profugarse, fue luego detenido.

La cantante fue trasladada en ambulancia hacia un centro médico en un estado “de sobredosis”, según aseguró anoche Yanina Latorre en “LAM”, en donde dijeron que su estado de salud era preocupante.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Tras una persecución, finalmente fue detenido.

Durante el mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

LE PUEDE INTERESAR

Adicciones y desborde: los escalofriantes datos que sacó a la luz el ex de Britney

LE PUEDE INTERESAR

Tristeza: qué personaje de “Stranger Things” no regresará

PREOCUPACIÓN

El nombre de Lourdes Fernández (o Lowrdez, como se hace llamar artísticamente) causó una gran conmoción ayer luego de que se conociera la denuncia que hizo su mamá en donde indicaba no saber de su paradero desde hacía semanas. Tras la noticia de la denuncia, la cantante desmentió la situación en sus redes con un video que causó más preocupación porque se la veía en mal estado y balbuceando. La situación se tornó más compleja, en tanto, versiones indicaban que estaría en compañía de su ex pareja, a quien en 2022 había denunciado por violencia de género, como efectivamente pasó.

Luego del revuelo que comenzó a gestarse en la mañana de ayer por su desaparición, por la tarde la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales confirmaron que lograron contactarse con Fernández a través de una videollamada, aunque se negó a revelar su paradero. “La Policía sigue en contacto permanente con ella”, confirmó Noticias Argentinas. En la charla con los efectivos, la cantante reveló que quería llevar tranquilidad y que se encontraba bien

La madre de la artista había revelado que el tiempo en que su hija pasó alejada de este hombre había mejorado notablemente y se estaba preparando para reincorporarse a Bandana. “Estaba ilusionada y en pleno proceso creativo, manteniendo contacto permanente con sus compañeras. Sin embargo, García Gómez comenzó a ejercer un control cada vez más estricto sobre las actividades, el teléfono y las redes sociales de Lourdes, aislándola de su entorno”, consta en la denuncia.

En su último encuentro con Lourdes, su madre dijo que la notó “nerviosa” y que le descubrió marcas. Luego, la mujer se enteró que la policía había ido a la vivienda por una llamaba al 911 en donde vecinos reportaron un episodio de violencia. En ese marco, la Fiscalía elevó un pedido formal para que se inicie una investigación penal contra García Gómez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

la artista generó gran preocupación ayer

Guía de cines

Cartelera porteña

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"

Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”

Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización

Objetivo internacional para Estudiantes

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos
Últimas noticias de Espectáculos

Mauricio Kartun: “Mi poética es jodona”

Eruca Sativa y la fuerza de seguir fieles a su esencia

Adicciones y desborde: los escalofriantes datos que sacó a la luz el ex de Britney

Tristeza: qué personaje de “Stranger Things” no regresará
Policiales
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Los robos tienen su “Norte” en City Bell y Villa Elisa
VIDEO. Tres muertos y dos heridos por un choque múltiple en Campana
La Ciudad
El aborto en La Plata: crece la atención pública y privada
Llega el calor y advierten por los alacranes
Por la crisis, el comercio plantea quitas en las tasas municipales
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
VIDEO. En Berisso, toman una fábrica por atraso salarial
Deportes
Objetivo internacional para Estudiantes
Gimnasia: así fueron las últimas elecciones a presidente
River va por la final de la Copa Argentina
Úbeda define al reemplazante de Battaglia
El golpe con Rojo lo dejaría sin revancha
Información General
Inteligencia Artificial: preocupa su impacto ambiental
Nueva protesta de pilotos en Aeroparque
Una alianza europea sale a competir con Starlink
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Se define en La Plata: un caso de eutanasia podría resolverse en la Suprema Corte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla