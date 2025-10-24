Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras un allanamiento, encontraron a la cantante y la trasladaron a un centro médico en ambulancia. Hablan de sobredosis
Tras la denuncia por desaparición que radicó su mamá, la cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada anoche por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien tras profugarse, fue luego detenido.
La cantante fue trasladada en ambulancia hacia un centro médico en un estado “de sobredosis”, según aseguró anoche Yanina Latorre en “LAM”, en donde dijeron que su estado de salud era preocupante.
Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.
En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Tras una persecución, finalmente fue detenido.
Durante el mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.
Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.
LE PUEDE INTERESAR
Adicciones y desborde: los escalofriantes datos que sacó a la luz el ex de Britney
LE PUEDE INTERESAR
Tristeza: qué personaje de “Stranger Things” no regresará
El nombre de Lourdes Fernández (o Lowrdez, como se hace llamar artísticamente) causó una gran conmoción ayer luego de que se conociera la denuncia que hizo su mamá en donde indicaba no saber de su paradero desde hacía semanas. Tras la noticia de la denuncia, la cantante desmentió la situación en sus redes con un video que causó más preocupación porque se la veía en mal estado y balbuceando. La situación se tornó más compleja, en tanto, versiones indicaban que estaría en compañía de su ex pareja, a quien en 2022 había denunciado por violencia de género, como efectivamente pasó.
Luego del revuelo que comenzó a gestarse en la mañana de ayer por su desaparición, por la tarde la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales confirmaron que lograron contactarse con Fernández a través de una videollamada, aunque se negó a revelar su paradero. “La Policía sigue en contacto permanente con ella”, confirmó Noticias Argentinas. En la charla con los efectivos, la cantante reveló que quería llevar tranquilidad y que se encontraba bien
La madre de la artista había revelado que el tiempo en que su hija pasó alejada de este hombre había mejorado notablemente y se estaba preparando para reincorporarse a Bandana. “Estaba ilusionada y en pleno proceso creativo, manteniendo contacto permanente con sus compañeras. Sin embargo, García Gómez comenzó a ejercer un control cada vez más estricto sobre las actividades, el teléfono y las redes sociales de Lourdes, aislándola de su entorno”, consta en la denuncia.
En su último encuentro con Lourdes, su madre dijo que la notó “nerviosa” y que le descubrió marcas. Luego, la mujer se enteró que la policía había ido a la vivienda por una llamaba al 911 en donde vecinos reportaron un episodio de violencia. En ese marco, la Fiscalía elevó un pedido formal para que se inicie una investigación penal contra García Gómez.
la artista generó gran preocupación ayer
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí