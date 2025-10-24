Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido

Tras la denuncia por desaparición que radicó su mamá, la cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada anoche por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien tras profugarse, fue luego detenido.

La cantante fue trasladada en ambulancia hacia un centro médico en un estado “de sobredosis”, según aseguró anoche Yanina Latorre en “LAM”, en donde dijeron que su estado de salud era preocupante.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Tras una persecución, finalmente fue detenido.

Durante el mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

PREOCUPACIÓN

El nombre de Lourdes Fernández (o Lowrdez, como se hace llamar artísticamente) causó una gran conmoción ayer luego de que se conociera la denuncia que hizo su mamá en donde indicaba no saber de su paradero desde hacía semanas. Tras la noticia de la denuncia, la cantante desmentió la situación en sus redes con un video que causó más preocupación porque se la veía en mal estado y balbuceando. La situación se tornó más compleja, en tanto, versiones indicaban que estaría en compañía de su ex pareja, a quien en 2022 había denunciado por violencia de género, como efectivamente pasó.

Luego del revuelo que comenzó a gestarse en la mañana de ayer por su desaparición, por la tarde la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales confirmaron que lograron contactarse con Fernández a través de una videollamada, aunque se negó a revelar su paradero. “La Policía sigue en contacto permanente con ella”, confirmó Noticias Argentinas. En la charla con los efectivos, la cantante reveló que quería llevar tranquilidad y que se encontraba bien

La madre de la artista había revelado que el tiempo en que su hija pasó alejada de este hombre había mejorado notablemente y se estaba preparando para reincorporarse a Bandana. “Estaba ilusionada y en pleno proceso creativo, manteniendo contacto permanente con sus compañeras. Sin embargo, García Gómez comenzó a ejercer un control cada vez más estricto sobre las actividades, el teléfono y las redes sociales de Lourdes, aislándola de su entorno”, consta en la denuncia.

En su último encuentro con Lourdes, su madre dijo que la notó “nerviosa” y que le descubrió marcas. Luego, la mujer se enteró que la policía había ido a la vivienda por una llamaba al 911 en donde vecinos reportaron un episodio de violencia. En ese marco, la Fiscalía elevó un pedido formal para que se inicie una investigación penal contra García Gómez.