Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”

Revuelo en el Colegio Nacional de La Plata: tras la suspensión de un preceptor, amenazaron con "una toma"
Revuelo en el Colegio Nacional de La Plata: tras la suspensión de un preceptor, amenazaron con "una toma"
A tres días de las elecciones, cayó el dólar y cerró a $1.505
VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa
¡Bombazo en las elecciones! Wanda Nara, convocada a ser presidenta de mesa: su tajante postura
María Eugenia Talerico, candidata de diputada de Potencia: "No estamos para poner palos en la rueda"
Un candidato en Gimnasia dijo que le iba a “pedir los puntos” a Platense y contestó el club Calamar
Tragedia en la Panamericana y al menos cinco muertos: choque múltiple entre camiones y autos
VIDEO. Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Messi
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Virginia Gallardo, a tres días de las elecciones, recordó a Ricardo Fort y los hijos del famoso la liquidaron: "Cachivache"
Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
VIDEO. Sofía de Hagen, la "candidata del campo" de la lista de Potencia: "Las retenciones estancaron el desarrollo del interior"
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar"
Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma
Guerra motoquera en La Plata: imputaron al "Hells Angels" del Ford Fairline usado en la emboscada a tiros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ex presidenta difundió un mensaje en el que criticó la situación económica, cuestionó la dependencia del Gobierno con Estados Unidos y llamó a “ponerle un límite al ajuste permanente”
Escuchar esta nota
En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del domingo, Cristina Kirchner difundió un mensaje en redes sociales en el que cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la gravedad del escenario político y económico.
“El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la ex mandataria en un audio publicado en X. “Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, al ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, a la entrega de la soberanía nacional y al castigo a quienes viven de su trabajo o trabajaron toda su vida”, señaló.
Cristina Kirchner describió un fuerte deterioro social y económico: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.
Para reforzar su diagnóstico, citó declaraciones recientes del ex presidente estadounidense Donald Trump. “Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña. Trump dijo muy claro: ‘Los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir’. La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, expresó.
La ex presidenta también criticó la política exterior del Gobierno y la dependencia de apoyos internacionales. “Milei se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”, sostuvo.
Además, subrayó la necesidad de “defender la autonomía nacional”: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
María Eugenia Talerico, candidata de diputada de Potencia: "No estamos para poner palos en la rueda"
LE PUEDE INTERESAR
Galmarini propuso nuevas reformas para el sistema electoral argentino
Cristina convocó a la participación ciudadana: “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.
También alertó sobre los cambios en el sistema electoral implementados por el oficialismo: “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.
Finalmente, cerró su intervención con una consigna: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente, para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente, o la Argentina, nuestra casa común”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí