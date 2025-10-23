Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del domingo, Cristina Kirchner difundió un mensaje en redes sociales en el que cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la gravedad del escenario político y económico.

“El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la ex mandataria en un audio publicado en X. “Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, al ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, a la entrega de la soberanía nacional y al castigo a quienes viven de su trabajo o trabajaron toda su vida”, señaló.

Cristina Kirchner describió un fuerte deterioro social y económico: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

La referencia a Trump

Para reforzar su diagnóstico, citó declaraciones recientes del ex presidente estadounidense Donald Trump. “Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña. Trump dijo muy claro: ‘Los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir’. La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, expresó.

La ex presidenta también criticó la política exterior del Gobierno y la dependencia de apoyos internacionales. “Milei se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”, sostuvo.

Además, subrayó la necesidad de “defender la autonomía nacional”: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”, afirmó.

Cristina convocó a la participación ciudadana: “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

También alertó sobre los cambios en el sistema electoral implementados por el oficialismo: “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

Finalmente, cerró su intervención con una consigna: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente, para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente, o la Argentina, nuestra casa común”.