Policiales |Otro sospechoso procesado por la Justicia de La Plata

Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane

Por el incidente que dejó varios heridos en una esquina del barrio La Loma, ocurrido el pasado 18 de octubre, quedó identificado otro de los presuntos atacantes. Entregó su particular auto y un arma de fuego. Sigue libre

Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane

El Fairlane quedó en la puerta de la fiscalía de la calle 54 / EL DIA

24 de Octubre de 2025 | 02:47
De acuerdo con la investigación que lleva adelante la Justicia Penal de La Plata, bajo la intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, el sábado 18 de octubre de 2025, en horas de la tarde, se produjo un violento episodio en las calles 44 y 26 de La Loma, donde fanáticos locales de la agrupación motoquera “Hells Angels”, que había traído cientos de representantes extranjeros a la Ciudad, emboscó a integrantes de un grupo rival -“los Tehuelches”-, con el que tiene un historial de graves enfrentamientos.

En aquella ocasión, se produjo una lluvia de disparos, cerca de 15, que dejó varios heridos.

Según se desprende del expediente judicial, los agresores -cuyo número exacto no pudo determinarse- se movilizaban en tres vehículos: una camioneta Ford Econoline E350 XL Super Duty (IXA-797), un Volkswagen Surán gris y un Ford Fairlane negro (SWV-531).

En ese contexto fue que interceptaron a varias personas que se desplazaban en moto y, sin previo aviso, descendieron de los rodados efectuando disparos con armas de fuego.

Como consecuencia de la agresión, resultó herido P. R. R., un efectivo de la Policía bonaerense, quien recibió un impacto en el brazo derecho.

El agente repelió el ataque con su arma reglamentaria Bersa Thunder Pro N° 13-F05491, tras lo cual logró escapar del lugar.

Laurta solicitó la restitución de su hijo y no habló del doble femicidio

Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso

El personal médico determinó que presentaba dos heridas contuso-perforantes en el brazo derecho, consideradas leves.

Para el fiscal Condomí Alcorta, los hechos configuran prima facie el delito de “abuso de arma y lesiones leves doblemente agravadas”, al haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad y mediante el concurso premeditado de varias personas, de acuerdo con los artículos 54, 92, 80 incisos 6 y 8, y 89 y 104 del Código Penal.

En cuanto a la autoría, el representante del Ministerio Público señaló que existen “motivos suficientes para sospechar” que Leonardo Damián Caballier, mayor de edad, participó como coautor del ataque.

El sospechoso figura como titular del Ford Fairlane utilizado en el hecho, vehículo que fue registrado por cámaras de seguridad en el lugar del ataque. Además, las imágenes de la Autopista del Sol mostraron su paso rumbo a Entre Ríos, lo que, según el fiscal, confirma que se dio a la fuga después del tiroteo.

Caballier fue citado a indagatoria, pero se negó a declarar y recuperó la libertad.

Las fuentes indicaron que entregó un arma de fuego con documentación en regla, que será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada durante el ataque. El automóvil también quedó en la puerta del edificio de las fiscalías en 54 entre 6 y 7, secuestrado.

Los mismos voceros aclararon que un testigo clave, quien había sido invitado por el grupo motoquero “Tehuelches” a recorrer la ciudad, declaró en el expediente que al circular por calle 44 fueron abordados por los ocupantes de una furgoneta negra mate de la que descendieron cinco hombres con chalecos de los “Hells Angels”, quienes esgrimieron armas y efectuaron disparos.

Los otros imputados en la causa son Gustavo Adolfo Mazzitelli, Hugo César Alfaro, Ramón Roberto Lescano, Diego Hernán Cardo y Guido Cuello, todos los cuales se negaron a declarar, quedaron procesados, pero permanecen en libertad.

UN HECHO, TRES DELITOS

El fiscal Condomí Alcorta, luego de analizar las pruebas, dividió la secuencia en tres hechos susceptibles de ser castigados jurídicamente.

Al primero lo calificó como “abuso de armas y lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra miembro de las fuerzas de seguridad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal”. Al segundo, “agresión con arma y lesiones leves en concurso ideal” (hubo un apuñalado) y al tercero como “portación ilegal de armas de fuego atenuada”.

A todo esto, por el momento no está claro si se trató de un ataque planificado, pese a que las imágenes en poder de los pesquisas parecerían indicar cierto grado de premeditación e intencionalidad.

Lo que sí se encuentra confirmado a la luz de estos acontecimientos, es que el incidente reavivó una vieja disputa entre bandas de motoqueros vernáculas, ya que ninguno de los involucrados resultó ser extranjero.

 

