Política y Economía |Datos del Indec

El consumo no repunta en centros de compras

24 de Octubre de 2025 | 03:52
El consumo volvió a mostrar señales de alerta en agosto. Las ventas en los mayoristas cayeron un 8,4% en la variación interanual, mientras que en los centros de compras retrocedieron 1,9% y los supermercados mostraron una leve suba, del 0,3%. Así lo indicaron los relevamientos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Si bien la medición respecto a mismo mes de 2024 mostró una acotada recuperación, el índice de ventas totales a precios constantes en los supermercados marcó una caída de 0,2% respecto a julio. Asimismo, el indicador serie tendencia-ciclo también registró una variación negativa, de 0,6%, respecto al mes anterior.

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 1% respecto al mes anterior. De todas formas, el acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

El organismo también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalla que las ventas totales a precios constantes en shoppings sumaron $6765 millones en agosto de 2025. Esto representó una caída del 1,9% respecto al mismo mes del año anterior.

 

