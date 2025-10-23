Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Milei cierra la campaña en Rosario: "Estoy conmovido"

Milei cierra la campaña en Rosario: "Estoy conmovido"
23 de Octubre de 2025 | 20:33

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei cierra este jueves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo próximo.
Después de haber pasado la jornada de su cumpleaños numero 55 sin agenda oficial y con una celebración íntima en la Residencia de Olivos, Milei se prepara para ponerle punto final a las actividades proselitistas con un caravana en el parque España de la ciudad santafesina.

El mandatario había encabezado el martes último una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba,  donde pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

En esa oportunidad, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

Se espera que mañana en Rosario el Presidente inicie la caravana cerca de las 19, cuando volverá a mostrarse cercano a la militancia y buscará sumar los últimos votos de cara a la elección del domingo.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral de medio término, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly
Últimas noticias de Política y Economía

La Coalición Cívica cierra la campaña con un acto en Magdalena

Ricardo López Murphy: “El gobierno de Javier Milei es definitivamente malo”

María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

Los abogados de Fabiola Yañez concretaron su renuncia en causas contra Alberto Fernández
Información General
Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados mañana por asamblea de pilotos
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Policiales
La madre de Ángeles Rawson publicó un mensaje desgarrador en su cumpleaños
Tragedia en la Panamericana y al menos cinco muertos: choque múltiple entre camiones y autos
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar" 
Crece el misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: amplían rastrillaje y nueva hipótesis
Deportes
El "Melli" Guillermo Barros Schelotto se llevó el premio a Mejor D.T de la fecha 13
Revuelo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo
La AFA confirmó el cronograma de partidos reprogramados en el Torneo Clausura
¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Messi
Es oficial: el piloto argentino Nico Varrone saltará a la Fórmula 2 en el 2026
Espectáculos
“Me allanaron la casa, ella está donde quiere”: habló la ex pareja de Lowrdez Fernández
¡Bombazo en las elecciones! Wanda Nara, convocada a ser presidenta de mesa: su tajante postura
“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial
El dolor de Tini Stoessel, previo a su show: “Ojalá esta historia hubiese sido distinta”
Guerra de actores: Diego Peretti apuntó sobre los dichos del Puma Goity

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla