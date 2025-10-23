Milei cierra la campaña en Rosario: "Estoy conmovido"

El presidente Javier Milei cierra este jueves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo próximo.

Después de haber pasado la jornada de su cumpleaños numero 55 sin agenda oficial y con una celebración íntima en la Residencia de Olivos, Milei se prepara para ponerle punto final a las actividades proselitistas con un caravana en el parque España de la ciudad santafesina.

El mandatario había encabezado el martes último una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, donde pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

En esa oportunidad, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

Se espera que mañana en Rosario el Presidente inicie la caravana cerca de las 19, cuando volverá a mostrarse cercano a la militancia y buscará sumar los últimos votos de cara a la elección del domingo.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral de medio término, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.