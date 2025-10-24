Objetivo internacional para Estudiantes

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Su triunfo en el clásico y algunos resultados alimentaron su sueño para no disputar los playoffs con la obligación de ser campeón para alcanzar el propósito planteado
Estudiantes tiene un objetivo en lo que queda del año: clasificarse a una copa internacional tal como sucedió en los últimos años. Para eso necesita cosechar muchos puntos en los tres partidos que restan, que pierdan alguno sus rivales y que se abra la mayor cantidad de cupos. O ser campeón del Clausura.
Al momento los clasificados a la Copa Libertadores son Platense (campeón Apertura) y los primeros tres de la tabla Anual: R. Central (59 pts), River (52) y Argentinos (51). A esos se les sumarán el ganador de la Copa Argentina y quien se quede con el torneo Clausura. Por eso casi con seguridad se abrirán dos cupos más para los de arriba.
En zona de Sudamericana están los siguientes equipos: Deportivo Riestra (51 pts), Boca (50 pero tiene un partido pendiente), Racing (46), Lanús (46), San Lorenzo (46) y Tigre (45).
Aquí es donde entran en juego esos dos cupos extras, que podrían ser más en el caso que Racing gana la actual Copa Libertadores y Lanús la Sudamericana.
Los equipos que siguen en el camino hacia las copas son Barracas Central (44 pts), Huracán (43), Estudiantes (42), Central Córdoba (39), Independ. Rivadavia (39), Vélez (39) y Defensa Y Justicia (38).
Estudiantes no tiene tiempo para lamentarse por los puntos que perdió en este torneo, pero principalmente en las últimas fechas. Los dos de Newell’s que casi regaló y los dos de Barracas que les arrebató el grupo arbitral hoy lo tendrían en zona de clasificación. Pero de nada les servirá mirar para atrás.
Los rivales directos parecen ser Lanús, San Lorenzo, Barracas y Huracán. Si quiere llegar a los playoffs sin la obligación de ser campeón tiene que ganar los tres partidos que le quedan o sumar cinco o seis puntos y cruzar los dedos que sus rivales en cuestión no lo igualen en cosecha de puntos.
De los equipos que están en la pelea este es el fixture que le resta a cada uno con algunos cruces entre ellos que indudablemente les hará restar puntos. Además muchos enfrentan a rivales que están en la búsqueda de la clasificación a la Copa Libertadores.
Racing: Central Córdoba (V), Def. y Justicia (V) y Newell’s (V).
Lanús: Banfield (V), San Martín SJ (V) y Atlético Tucumán (L).
San Lorenzo: Riestra (L), Rosario Central (V) y Sarmiento (L).
Tigre: Belgrano (V), Estudiantes (L) y Boca (V)
Barracas Ctral: Argentinos (L), Unión (V) y Huracán (L).
Huracán: Def. y Justicia (V), Newell’s (L) y Barracas (V)
Estudiantes: Boca (L), Tigre (V) y Argentinos (L).
Central Córdoba: Racing (L),Independiente Rivadavia (V) y Banfield (L)
Vélez: Talleres (L), Gimnasia (V) y River (L).
Estudiantes, como en los últimos años, se propuso jugar una copa internacional. Al menos así lo certifica sus estados contables ya que estipula los ingresos para la temporada próxima como si jugara la Copa Sudamericana. En los últimos años jugó la Copa Libertadores en los años 2022/24 y 25 y la Copa Sudamericana (2023).
