Política y Economía |¿Crisis de gabinete o sinceramiento para después de las elecciones?

Recambios preelectorales: un financista a la Cancillería

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reemplazará a Gerardo Werthein. Montenegro en lugar de Cúneo Libarona en Justicia

Recambios preelectorales: un financista a la Cancillería
24 de Octubre de 2025 | 03:59
Edición impresa

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según anunciaron ayer fuentes oficiales.

La elección de Quirno no es casual. Representa la continuidad del acuerdo entre el gobierno de Javier Milei con el gobierno de Estados Unidos, más allá de las elecciones de medio término del domingo.

Se trata de un hombre del riñón del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, alineado con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien también podría desembarcar formalmente en el Gabinete a partir del próximo lunes 27 de octubre.

La Oficina del Presidente, a través de su cuenta de X, confirmó el enroque en el equipo de trabajo que rodea al mandatario pese a que el mandatario aseguró en las últimas horas que tomaría las definiciones el próximo domingo 26.

E informó que “el Canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre”, sostuvieron.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece al Sr. Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, remarcaron.

En la misma línea, en un breve comunicado informaron: “En su reemplazo, el nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

“De esta forma, el Presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”, remarcaron desde el Poder Ejecutivo y sumaron: “El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

Asimismo, subrayaron: “Además, el nuevo Canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene una larga experiencia en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado en el sector privado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional del JP Morgan.

En el sector privado, Quirno asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Guillermo Montenegro en lugar de Cúneo Libarona

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. La renuncia de Cúneo Libarona todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes.

Quirno fue asesor financiero y director para Latinoamérica de JP Morgan

El ministro de Justicia, uno de los que llegó a su cargo el 10 de diciembre de 2023, hace tiempo que venía amagando con dejar el puesto. En la intimidad, cree que cumplió con la mayoría de los objetivos que se había planteado.

A su alejamiento se sumará en diciembre el de Bullrich, actual ministra de Seguridad que seguramente será elegida el domingo como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, el Gobierno analiza unificar esa cartera con Justicia y para ese puesto suena fuerte el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Sería, otro dirigente de gen PRO en la administración libertaria.

Del Gabinete original, aún permanecen en puestos Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Francos (jefe de Gabinete aunque llegó como ministro del Interior) y Luis Caputo (Economía).

 

Multimedia

Pablo Quirno será el nuevo Canciller / Web

Cúneo Libarona renunció a Justicia / web

