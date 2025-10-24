Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
Viernes con alerta amarilla por tormentas en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y hasta cuándo siguen las lluvias
Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan
VIDEO.- ¡De locos! Robó un auto en Berisso, lo persiguieron y chocó de frente a un patrullero en Ensenada
Escándalo en el Colegio Nacional: preceptor habría amenazado a un alumno, casi hay "toma" y hoy habrá elecciones estudiantiles
En La Plata se define un caso de eutanasia: puerta abierta a la legalidad y fuerte debate
El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Este finde se sale en La Plata: mirá la agenda de espectáculos supercompleta
Leones FC, el equipo de la familia Messi beneficiado por Chiqui Tapia que será rival de Cambaceres en la C
El Kun Agüero criticó sin argumentos a Rodrigo Castillo y le cerró la boca: "Para qué lo ponen"
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Con la tormenta también llegaron los cortes de luz a los barrios de La Plata: qué zonas están sin servicio
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Motoqueros a los tiros: cayó un “Ángel” y no del cielo, en un Fairlane
Any Ventura habló sobre la salida del conductor de Bendita de El Nueve ¿Qué onda?
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Ordenan un nuevo fallo en el juicio contra un ex intendente de Berisso
Actividades: colecta, peña folklórica, festejo, presentación de libro y circo
Los números de la suerte del viernes 24 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la carrera electoral tripera en marcha desde hace varias semanas, los distintos candidatos buscan alzar la voz para ser escuchados por los socios. Este fue el caso de Edgardo Medina, que no recibió apoyo por sus declaraciones y fue repudiado tras expresar el plan en mente para que el Lobo mantenga la categoría: “Nosotros necesitamos tres puntos. Si tengo que sentarme a hablar con mi amigo Sebastián Ordoñez, el presidente de Platense, me sentaré. Gimnasia se va a quedar en la A, no se va a ir a la B”.
A su vez, añadió: “Estuve en la final de la Copa de la Liga, es un amigo, habla mi mismo idioma y no tengo problemas en sentarme y le digo: ‘Sebastián, dame los puntos, ¿o qué hacemos?’. Soy claro y sencillo, se puede. Fútbol argentino”, detalló Medina, líder del espacio Gimnasia Somos Todos”.
Ante estas declaraciones, el equipo de Vicente López sacó un comunicado para despegarse y respondió con contundencia: “Ante las declaraciones del señor Edgardo Medina, quien insinuó públicamente que el Club Atlético Platense podría “entregarle los puntos a Gimnasia”, expresamos nuestro más enérgico repudio a manifestaciones que lesionan la integridad deportiva, la ética y el trabajo serio que representa nuestra institución”.
El mensaje destaca el “compromiso inquebrantable” del club con “la transparencia, la honestidad y el respeto por la competencia”. Además, catalogó como “inadmisible” toda insinuación. Por su parte, el plantel también salió a repudiar los dichos.
Ante la polvoreda que levantaron las declaraciones de “Toto Pueblo”, fue el propio protagonista el que salió en su defensa, a través de un video en su cuenta de Instagram: “Yo sé que mi voz ahora pesa. Pero se hacen eco de eso porque ven que estamos fuertes, estamos bien parados. Sé que vamos a ganar en la cancha. Me extraña que los propios salgan al cruce. Pero sé que hay muchos ‘anti Toto’”.
En ese sentido, aseguró que esto no impedirá su candidatura para el próximo acto eleccionario: “Y sí me voy a presentar en los comicios, no tengo que explicar más nada. Basta de hacer eco de cualquier cosa. Los que no entendieron mis dichos son los que no aman el club. Yo daría la vida por Gimnasia y si tengo que hablar con cualquiera, lo haría”.
LE PUEDE INTERESAR
Onofri se asoma para ampliar las listas de candidatos
Por su parte, Gimnasia también salió al cruce y a apoyar a su par de Vicente López. “Manifestamos nuestro total acompañamiento al Club Atlético Platense ante las declaraciones que pusieron en duda la transparencia y el compromiso deportivo de su plantel y de su institución”, expresó el mensaje.
Al igual que el Calamar, el Lobo reafirmó el compromiso con la transparencia en el deporte: “Ratificamos nuestra confianza en las instituciones que día a día honran al fútbol argentino con esfuerzo dedicación, y reafirmamos que la rivalidad deportiva jamás puede estar por encima de la ética y del respeto mutuo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí