Deportes |El calamar y gimnasia cruzaron al candidato

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

Fuerte repudio a Medina por insinuar acuerdo con Platense y pedir puntos

edgardo medina

24 de Octubre de 2025 | 02:25
Edición impresa

Con la carrera electoral tripera en marcha desde hace varias semanas, los distintos candidatos buscan alzar la voz para ser escuchados por los socios. Este fue el caso de Edgardo Medina, que no recibió apoyo por sus declaraciones y fue repudiado tras expresar el plan en mente para que el Lobo mantenga la categoría: “Nosotros necesitamos tres puntos. Si tengo que sentarme a hablar con mi amigo Sebastián Ordoñez, el presidente de Platense, me sentaré. Gimnasia se va a quedar en la A, no se va a ir a la B”.

A su vez, añadió: “Estuve en la final de la Copa de la Liga, es un amigo, habla mi mismo idioma y no tengo problemas en sentarme y le digo: ‘Sebastián, dame los puntos, ¿o qué hacemos?’. Soy claro y sencillo, se puede. Fútbol argentino”, detalló Medina, líder del espacio Gimnasia Somos Todos”.

Ante estas declaraciones, el equipo de Vicente López sacó un comunicado para despegarse y respondió con contundencia: “Ante las declaraciones del señor Edgardo Medina, quien insinuó públicamente que el Club Atlético Platense podría “entregarle los puntos a Gimnasia”, expresamos nuestro más enérgico repudio a manifestaciones que lesionan la integridad deportiva, la ética y el trabajo serio que representa nuestra institución”.

El mensaje destaca el “compromiso inquebrantable” del club con “la transparencia, la honestidad y el respeto por la competencia”. Además, catalogó como “inadmisible” toda insinuación. Por su parte, el plantel también salió a repudiar los dichos.

Ante la polvoreda que levantaron las declaraciones de “Toto Pueblo”, fue el propio protagonista el que salió en su defensa, a través de un video en su cuenta de Instagram: “Yo sé que mi voz ahora pesa. Pero se hacen eco de eso porque ven que estamos fuertes, estamos bien parados. Sé que vamos a ganar en la cancha. Me extraña que los propios salgan al cruce. Pero sé que hay muchos ‘anti Toto’”.

En ese sentido, aseguró que esto no impedirá su candidatura para el próximo acto eleccionario: “Y sí me voy a presentar en los comicios, no tengo que explicar más nada. Basta de hacer eco de cualquier cosa. Los que no entendieron mis dichos son los que no aman el club. Yo daría la vida por Gimnasia y si tengo que hablar con cualquiera, lo haría”.

Por su parte, Gimnasia también salió al cruce y a apoyar a su par de Vicente López. “Manifestamos nuestro total acompañamiento al Club Atlético Platense ante las declaraciones que pusieron en duda la transparencia y el compromiso deportivo de su plantel y de su institución”, expresó el mensaje.

Al igual que el Calamar, el Lobo reafirmó el compromiso con la transparencia en el deporte: “Ratificamos nuestra confianza en las instituciones que día a día honran al fútbol argentino con esfuerzo dedicación, y reafirmamos que la rivalidad deportiva jamás puede estar por encima de la ética y del respeto mutuo”.

 

