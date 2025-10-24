EE UU dio otra mano en el mercado

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
El dólar oficial cerró en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515y $1.520 para la venta.
El dólar blue cerró en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada.
El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda ($1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó a 3,3% hasta $1.540,42, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso del 2,9% hasta los $1.564,56.
En la Bolsa el Merval cerró en alza mientras que ADRs subieron hasta 13% y el riesgo país se mantuvo por encima de los mil puntos. El S&P Merval cerró con una suba de 1,82% hasta los 2.055.520,20 puntos.
En el panel líder se destacaron las subas. Las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (9,21%), Metrogas (4,91%) y Edenor (3,10%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos descensos fueron de Grupo Supervielle (13,08%), YPF (8,69%) y Edenor (8,59%).
En los títulos públicos, el AL30 cayó 3,27% y el AL35 perdió 0,92%; mientras que el riesgo país bajó 0,30% hasta 1.123 puntos.
