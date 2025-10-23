María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, María Eugenia Talerico llevará adelante su cierre de campaña en La Plata, con un acto que tiene lugar esta tarde noche en el Hotel Grand Brizo, ubicado en avenida 51 y la calle 9.

El evento fue el último encuentro público de la candidata antes de los comicios, y contará con la presencia de militantes, dirigentes y equipos técnicos del espacio Potencia, que impulsa su postulación a nivel nacional.

María Eugenia Talerico fue quien cerró el acto. Tomó la palabra y disparó: "Un Presidente anunció con una motosierra que iba a destruir todo y la gente, por hastío de la dirigencia política, lo votó. Eso muestra el rotundo fracaso de la política y el sindicalismo. Ellos solo piensan en sus negocios, pero se olvidaron que tenemos una Provincia por levantar. Hay que renovar a la clase dirigente. El pilar de eso es que se dejé de robar".

"En el Congreso los políticos no se ponen de acuerdo, pero en privado se ponen de acuerdo para repartir las cajas de las obras públicas y de las universidades. Se esa manera destruyen a nuestras familias. Y postergan al Conurbano bonaerense con el clientelismo, el sitio más postergado y afectado por ser el lugar más pobre del país. Los políticos miran hacia otro lado, cuando el narcotráfico se apoderó del futuro de nuestros hijos", sumo la primera candidata.

"Necesitamos idoneidad. El espectáculo que hacen los políticos en el Congreso de la Nación me avergüenza. Hay que rediscutir el sistema de coparticipación federal en un país que achica su estado. Solo un acuerdo en este tema, hará que la Provincia de Buenos Aires se le pare de manos a la Nación y hay que debatirlo en el Congreso. Somos el distrito más poderoso del país", añadió.

"Nos retienen nuestro impuestos y no hacen obras. Es robo y desidia. Hay que sumar todas las voluntades y vamos a apoyar todas las reformas profundas para producir más. Apoyaremos que se reacomoden el país, parando lo que daña y cambiando los fracasos en materia fiscal, laboral y económica", concretó.

La primera en hablar fue Flavia Noelia Acuña, la quinta candidata a diputada nacional del espacio, quien avizoró: "Eugenia (Talerico) va a entrar al Congreso". También valoró la campaña y las recorridas por la Provincia, mientras que puso énfasis en "las políticas de educación" que buscarán impulsar desde la Cámara baja.

Fernando Pablo Mascetti, en segundo turno, revalidó: "Estoy seguro que la gente confiará en nosotros y entraremos al Congreso". Entre tantos agradecimientos a diferentes de Potencia BA, también destacó las propuestas que el espacio llevará al Congreso. "Vamos con Potencia, vamos con todo. Potencia es decencia, coherencia y desarrollo; vamos para adelante", concluyó su alocución.

María Sofía de Hagen recalcó que "recorrimos la Provincia como ningún otro espacio lo hizo y conocemos el amplio territorio ". "Tenemos que salir de la polarización porque eso beneficia a La Libertad Avanza y al kirchnerismo, tenemos que defender a los bonaerenses y los argentinos", agregó. "Estoy segura que Euge va a entrar al Congreso de la Nación, donde vamos a tener una gran diputada. El domingo seremos una sorpresa en las urnas", finalizó su turno.

Ricardo Inti Alpert rescató: "En este espacio no hay chorros. Acá sí aparece un chorro, lo rajamos. No hace falta la justicia porque acá, si aparece un ladrón o gritón o corrupto, se va. No insultamos a nadie; combatimos contra aparatos tremendos". "Un día de La Libertad Avanza cuesta 100 de estos cierres de campaña. Con austeridad, llevamos las propuestas a los vecinos. Hay que tomar conciencia de contra quién competimos. Desde La Plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está lleno de casas sin retoques y asentamientos, y eso es lo que vamos a cambiar desde el Congreso", sumó. "Mi plan en convocar y generar fondos para desarrollar la infraestructura en los municipios de la Provincia", cerró.