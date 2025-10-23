Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
23 de Octubre de 2025 | 20:41

Escuchar esta nota

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, caracterizó hoy al gobierno de Javier Milei como una “estafa de Tik-Tok”, dijo que el JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía y que el titular de Hacienda, Luis Caputo, “se está timbeando el país”.

Al encabezar el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Kicillof cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

“Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en Tik-Tok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre”, enfatizó.

En esa línea, el mandatario provincial consideró que el banco JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía a través de Caputo, y añadió que el gobierno de Milei “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero”.

“Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, afirmó.

Y destacó que la elección del próximo domingo es “crucial” para el gobierno libertario en términos del apoyo político y financiero que requiere por parte de los Estados Unidos.

LE PUEDE INTERESAR

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

LE PUEDE INTERESAR

Ricardo López Murphy: “El gobierno de Javier Milei es definitivamente malo”

“El 7 de septiembre le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país. Para que salga a la calle, para que banque y para que el 26 de octubre le digamos a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, cerró Kicillof.

En tanto, al finalizar el encuentro en ese municipio de la Primera Sección Electoral, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, llamó a “trabajar” para “convencer” hasta al último votante.

“Hay que trabajar hasta el domingo y convencer hasta el último”, soltó Massa en una breve declaración a C5N, y aprovechó así para firmar la paz con su adversario interno, el candidato a diputado nacional del espacio Juan Grabois.

Grabois le había hecho un rato antes un reconocimiento desde el escenario, en ocasión de tomar la palabra durante el acto.

“Quiero hacer una mención especial al compañero Sergio Tomás, con el que cada tanto me peleo un poquito. Me ayudó mucho en la campaña”, reconoció Grabois, antes de fundirse en un abrazo con el ex intendente de Tigre.

El gobernador estuvo acompañado por el Massa y los candidatos a diputados de Fuerza Patria, Jorge Taiana, Grabois y Jimena López, entre otros referentes políticos, sociales y sindicales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly
Últimas noticias de Política y Economía

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena

Ricardo López Murphy: “El gobierno de Javier Milei es definitivamente malo”

María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
Información General
Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel: hay al menos 12 heridos
Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados mañana por asamblea de pilotos
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
Policiales
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
La madre de Ángeles Rawson publicó un mensaje desgarrador en su cumpleaños
Tragedia en la Panamericana y al menos cinco muertos: choque múltiple entre camiones y autos
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar" 
Deportes
El "Melli" Guillermo Barros Schelotto se llevó el premio a Mejor D.T de la fecha 13
Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo
La AFA confirmó el cronograma de partidos reprogramados en el Torneo Clausura
¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Messi
Es oficial: el piloto argentino Nico Varrone saltará a la Fórmula 2 en el 2026
Espectáculos
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
“Me allanaron la casa, ella está donde quiere”: habló la ex pareja de Lowrdez Fernández
¡Bombazo en las elecciones! Wanda Nara, convocada a ser presidenta de mesa: su tajante postura
“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial
El dolor de Tini Stoessel, previo a su show: “Ojalá esta historia hubiese sido distinta”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla