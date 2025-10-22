Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

El tiempo se presenta en La Plata con vientos leves, probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde, y temperaturas que se ubicarán entre 18 y 25 grados, según el informe diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, jueves, se espera cielo mayormente nublado, vientos leves y temperaturas mínima de 17 grados y máxima de 28.

En tanto que para el viernes se aguardan tormentas aisladas a lo largo del día, vientos leves y temperaturas mínima de 18 grados y máxima de 23, reportó el SMN.