Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Señaló una presunta agresión verbal de un preceptor tras quedar señalado por arrojar una mochila por una ventana
Un conflicto sacudió al Colegio Nacional “Rafael Hernández” de UNLP, luego de que un alumno denunciara haber sido presuntamente amenazado por un preceptor en el marco de la intervención ante un episodio de indisciplina en uno de los cursos superiores. El incidente generó una inmediata reacción de la comunidad estudiantil que derivó en una protesta con la intención de “tomar” la institución, aunque sin interrumpir el desarrollo de las clases.
La tensa escena se desencadenó en el mediodía de ayer, cuando un alumno de sexto año se presentó en la sala de preceptoría para dar explicaciones por una broma entre pares, que habría consistido en tomar la mochila de un compañero y arrojarla desde un balcón hacia la planta baja.
Según el relato de estudiantes presentes, el preceptor, un trabajador con “larga trayectoria”, interceptó al joven y lo reprendió “alterado” y subiendo el tono de voz. El cruce escaló rápidamente, dijeron. La presunta amenaza, que encendió el conflicto, habría incluido frases como “te voy a romper la cabeza” y la propuesta de “salgamos y arreglemos afuera”.
El episodio tuvo como testigos a una docente y una funcionaria de la institución de 1 y 49.
Ante la gravedad de la denuncia, la Dirección tomó medidas inmediatas: le solicitó al preceptor que se retire a su casa y le inició un sumario administrativo.
“Su comportamiento fue inapropiado, se dirigió de mala manera, que no aceptamos. Estamos del lado de los estudiantes. Estos hechos de violencia no aceptamos acá, el tema se va a tratar”, se señaló desde la Secretaría Académica ante la consulta de este diario.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. En Berisso, toman una fábrica por atraso salarial
LE PUEDE INTERESAR
Entre “bomba” de frío y alerta amarillo por las lluvias
Las autoridades indicaron que el preceptor “negó lo sucedido”. Como contrapunto, los alumnos confesaron que ya habrían existido otros sucesos similares que involucran a la autoridad y una suspensión previa.
En respuesta al hecho, se organizó una movilización de estudiantes. Un grupo de 19 alumnos de sexto año se congregó en el patio organizándose en asamblea para concretar la “toma” a partir de las 16 horas, a la que se fueron uniendo más estudiantes.
“Esta decisión es en apoyo a un compañero porque vivió una injusticia, que no queremos que se vuelva a repetir”, indicó un alumno.
La intención era pasar la noche en las instalaciones, pero la protesta se disipó cerca de las 18, lo que permitió que las clases y las asambleas previas a las elecciones estudiantiles, que se realizan hoy, se desarrollaran con normalidad.
El suceso se desarrolló en un contexto de efervescencia estudiantil ante la inminencia de las elecciones del centro estudiantil pactadas, para hoy. Mientras un grupo de estudiantes analizaba cómo exponer la protesta por el incidente que ahora investiga la dirección, se desarrollaba también una asamblea relacionada con la compulsa entre agrupaciones estudiantiles. Varios estudiantes que participan de este proceso estaban preocupados ante la posibilidad de que una toma del edificio pudiera afectar el comicio, posibilidad que finalmente quedó descartada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí