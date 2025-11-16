Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

CONSEJOS ÚTILES Y FALSAS CREENCIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL COCHE

Falacias y hechos Cómo cuidar el auto: lo que el mecánico nunca te dijo

Desde cambiar el aceite “cada 5.000 kilómetros” hasta creer que calentar el motor es fundamental. En esta guía desarmamos los mitos más comunes sobre el cuidado del vehículo y revelamos qué prácticas ayudan realmente a prolongar su vida útil

Cómo cuidar el auto: lo que el mecánico nunca te dijo

Calentar el auto en invierno o el aire acondicionado gasta mucho combustible: ¿real o falso?

16 de Noviembre de 2025 | 03:58
Edición impresa

Pocos son los temas que despiertan tanta pasión como el fútbol, el asado y el auto.

En Argentina, tener un coche no es solo una necesidad: es casi un vínculo afectivo. El mecánico del barrio es confidente, psicólogo y a veces juez. Y entre charlas de taller o sobremesas, los consejos se transmiten como mandamientos: “Cambiá el aceite cada 5.000 kilómetros”, “no arranques sin calentar el motor”, “lavarlo seguido arruina la pintura”. Pero, ¿cuánto de todo eso sigue siendo cierto?

Los autos cambiaron. Los motores, los lubricantes y hasta los sistemas electrónicos dejaron atrás muchas de esas costumbres heredadas de los años ochenta o noventa. Por eso, hoy vale revisar –con los pies en la tierra y las manos limpias— qué es mito y qué sigue siendo verdad.

Lo cierto es que el auto, en una sociedad como la nuestra, es parte de la familia: no se lava, se mima. Se escucha, se discute, se le habla. Muchos lo heredan del padre o lo cuidan como si fuera un hijo. Por eso, revisar los mitos no es solo una cuestión técnica, sino casi emocional. Cuidar el auto, en el fondo, es cuidar también el pedazo de historia y de independencia que representa.

Así que la próxima vez que el vecino te diga “yo al mío le pongo aceite cada tres meses aunque no haga falta”, podés sonreír con ternura y contestarle: “Los tiempos cambiaron”.

Y arrancar tranquilo, sabiendo que la verdadera clave del cuidado está en el conocimiento, no en la superstición.

no usar el auto, ¿prolonga o daña al vehículo?

revisar el agua e inflar las ruedas, tips claves de cuidado

revisar el agua e inflar las ruedas, tips claves de cuidado / freepik

