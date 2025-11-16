Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EN TRES AÑOS NUNCA GANÓ TRES PARTIDOS AL HILO POR TORNEOS DE LA LIGA

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

La igualdad de Sarmiento sobre la hora con San Lorenzo obliga al Lobo a una victoria mañana en el Ciudad de Vicente López

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

Gimnasia deberá buscar el triunfo en Vicente López / Archivo

16 de Noviembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

La gestión de Mariano Cowen está llegando a su fin. Y si este no es el último partido bajo esta presidencia será porque el equipo haya logrado lo que nunca desde 2023: ganar tres partidos al hilo por la Liga Profesional. El gol de Villaba en el descuento en el Nuevo Gasómetro obliga al Tripero a una victoria ante Platense.

Si bien Gimnasia ha ganado tres partidos consecutivos, en el medio de la seguidilla apareció algún encuentro por la Copa Argentina. Eso sucedió en 2024 cuando el Lobo le ganó consecutivamente a Belgrano (1-0 el 26 de agosto) en Córdoba y a Argentinos Juniors en el Bosque (1-0 el 2 de septiembre). Antes, el 22 de agosto, le había ganado a Barracas Central 1-0 en cancha de Lanús por la Copa Argentina. La era Marcelo Méndez tuvo, entonces, tres victorias consecutivas, pero no por los torneos que suman -por ejmplo- para los promedios y la tabla anual. Este año tanto Diego Flores como Alejandro Orfila nunca pudieron superar esa barrera invisible de los dos partidos ganados al hilo.

A la vez, mañana podría ser la segunda vez en el año que Gimnasia repite equipo en tres duelos seguidos, En la ocasión anterior, también hubo participación de Fernando Zaniratto, quien dirigió su último encuentro como interino con victoria frente a Godoy Cruz. Luego Diego Flores repitió los once el en empate ante Lanús y en triunfo sobre San Martín de San Juan.

 

Las últimos tres triunfos en fila los consiguió con Néstor Gorosito como DT en 2022

 

De esta manera, Fernando Zaniratto pondría nuevamente en el campo de juego una formación titular con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

