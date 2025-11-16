River se juega el año ante Vélez en Liniers

River visita esta tarde desde las 17 a Vélez en el Estadio José Amalfitani, con la obligación de ganar para asegurarse un lugar en los playoff del Torneo Clausura y acceder al repechaje para la Copa Libertadores 2026, aunque deberá esperar un resultado negativo de Argentinos. Televisa TNT Sports.

El equipo de la banda viene de caer ante Boca la semana pasada, dejando una imagen preocupante del presente que atraviesa. Por eso, Marcelo Gallardo espera dar vuelta la página. Para este partido ante el conjunto de Liniers, el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante el Xeneize.

De esta forma, el DT volverá a contar con Enzo Pérez para que sea de la partida luego de 53 días. Además, Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. A su vez, en el mediocampo, finalmete Giuliano Galoppo y Santiago Lencina serán titulares tras la duda del Muñeco de contar con uno de los dos.

Por otro lado, una de las sorpresas, es que el técnico millonario borró de la lista de concentrados al chileno Paulo Díaz y al atacante colombiano Miguel Ángel Borja, que vienen atravesando una merma en el rendimiento.

Del otro lado, está el Fortín que viene de caer ante Gimnasia en el Bosque platense, aunque ya cuenta con la clasificación a los octavos de final del Clausura. En tanto que en cuanto a la tabla anual, Vélez quedó matemáticamente fuera de toda zona de copas internacionales. Su única esperanza de clasificar a la próxima Libertadores es coronarse campeón del Torneo Clausura.

Con relación a la estructura inicial del equipo, el DT mantuvo la duda durante la semana de quien acompañará en el ataque a Dylan Godoy, si Franco Pizzini o Matías Pellegrini. Aunque todo indica que el hombre con pasado en Independiente será el titular.