 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

8 de Noviembre de 2025 | 17:29

Si estás en búsqueda laboral, el diario EL DIA actualiza todos los días su listado de ofertas de trabajo en La Plata y la Región, con oportunidades para distintos rubros y niveles de experiencia.

En los clasificados de EL DIA, disponibles tanto en la edición impresa como en la versión digital, se publican avisos de comercios, pymes y empresas locales que buscan incorporar nuevo personal.

Hay propuestas para puestos administrativos, de ventas y atención al público, además de empleos en logística, mantenimiento, servicios técnicos y oficios especializados.

Lo mejor: podés consultar el listado completo y postularte de forma gratuita, contactando directamente a cada empleador a través de los datos que figuran en los avisos.

* * * * *

PARA LABORATORIO ANALISIS DE ALIMENTOS NOS ENCONTRAMOS EN LA BUSQUEDA DE UN TECNICO EN LABORATORIO. REQUISITOS: CON EXPERIENCIA ANTERIOR EN LABORATORIOS (NO MENOR A 2 AÑOS, EXCLUYENTE) QUE RESIDA EN LA PLATA (EXCLUYENTE) DISPONIBILIDAD FULL TIME, LUGAR DE TRABAJO LA PLATA. INTERESADOS ENVIAR CV INCLUYENDO REMUNERACION PRETENDIDA A: ddhhregionlaplata@gmail.com.

Psicóloga con formación psico gerontológica, experiencia en hospitales, hogares y/o centro de día, incorporamos a nuestro equipo interdisciplinario. Enviar CV a: directores@yahoo.com.

Se busca Abogado con experiencia o conocimiento en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Civil (con orientación a defensa del consumidor). Requisitos: ser mayor de 28 años y poseer matrícula provincial. Se ofrece estabilidad laboral part time. Enviar CV a: accedorrhh@gmail.com.

Buscamos personal en 25 y 511 bis para el puesto de producción de empanadas y para el puesto de atención y telefonista, disponibilidad full time, sumate a nuestro equipo de trabajo! dejá tu CV en El Perla 25 y 511 bis. Te esperamos!.

Cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas, cocinero, camareros/as, cajero con exp. en Rsoft. Enviar CV indicando en el asunto puesto pretendido: empleadoscitybell@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: camareros, cocineros, baristas, encargado. Enviar CV indicando en el asunto puesto pretendido recursos.cake@gmail.com.

Centro de producción incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, maestro panadero, bachero. Enviar CV indicando puesto a: centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Importante cervecería de la ciudad incorpora bartender con experiencia comprobable para el puesto jefe de barra, enviar CV a: rrhhdmlaplata@gmail.com.

Restaurante busca bartender y cocinero/a con experiencia. Enviar curriculum aclarando en el asunto el puesto a cubrir a: mrfsrecusoshumanos@gmail.com.

Restaurante busca cocinero y panadero con experiencia, interesados enviar CV a: rrhhlaplata49@gmail.com indicando cargo al que aspira.

Restaurante busca mozo/a con experiencia comprobable para turno noche. Enviar curriculum a: mrfsrecursoshumanos@gmail.com Aclarar en el asunto el puesto a cubrir.

Se incorpora sushiman con experiencia, enviar CV a: fabricsushicb@gmail.com o en 13C Nº 350. City Bell.

Se necesita parrillero con exp. parrilla El Rey 1 e/44 y 45, dejar CV.



!!!Necesito volantero/a, comunicarse al Tel. 221-557-0459.

!!Necesito repositor y cajera c/exp. pres 472 y 21B, (supermercado) Wsp. 11-3397-2104 (Hugo).

!SE BUSCA PERSONA CON EXPERIENCIA EN CARNICERIA, DE LUNES A SABADOS 9 HS. DIARIAS, ZONA CITY BELL. 221-572-0247.

505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.

Akimencot incorpora consejeras Monique Cosméticos, importante comisión, carrera comercial. 221-573-7915.

Amodil cosméticos busca revendedoras, La Plata, Ruta 2, Brandsen y Ruta 3 y 29. Cel. 221-674-9273.

Amodil cosméticos, incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel. 221-307-3150.

Buscamos Técnico en refrigeración con experiencia en venta. Enviá tu CV a: amvgestionn@gmail.com.

Busco ayudanta/e hasta 23 años para acomodar herramientas y objetos varios en galpón también limpieza del lugar sin experiencia. Resida zona Estadio Unico y edad excluyente, horario y días a convenir, curriculum indicando domicilio apróx., edad y celu: rhgg217@gmail.com.

Chica 18 a 21 años tareas básicas de 9.00 a 15.00, viva cerca 8 y 135 (excluyente) Berisso, bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.

Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs., conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

Cocineros con experiencia en servicios de alimentación de adultos mayores, en elaboración de menús adaptados a distintas necesidades alimenticias (diabéticos, hiposódicos, celíacos, etc.). Trabajo en equipo con nutricionista. Contrato en relación de dependencia. Experiencia previa en cocina institucional (residencias, hospitales, comedores, etc.), Conocimientos de normas de higiene con carnet de manipulación de alimentos vigente. Capacidad de trabajo en equipo y buena predisposición. Presentarse de lunes a viernes de 11 a 15 horas en Avenida Arana Nº 3027 de Villa Elisa.

Delivery con moto en regla viva cerca 3 y 520 (excluyente) 19.15 a 22.30 $ 10.000 Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu CV completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com.

Estación de lavado Leos, solicita emp. con exp., presentarse en Diag. 74 esq. 65, de L. a S. con CV, de 8 hs. a 13 hs.

EVAGIOVANI JOYAS, BUSCA REVENDEDORAS. MAIL: evagiovani1@gmail.com POR TURNO. 221-572-0342.

Gigot cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel. 221-307-3150.

Importante agencia de remise de La Plata solicita autos, (con licencia profesional) excelente demanda. 422-2935 - 221-318-2562.

Importante concesionaria de La Plata busca adm. con conocimientos en mecánica automotriz, lic. conducir excluyente. Enviar CV a: insiturrhh@gmail.com.

Importante entidad educativa busca personal ambos sexos, mayores de 18 años, para distintos puestos de promoción y difusión, volantera/o, cartero, encuestador y difusión en redes sociales. Enviá tu CV mencionando el puesto requerido a: bolsadetrabajolaplata@gmail.com.

Necesito carnicero y cajera, presentarse en 7 esquina 72.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS, teletaxi, APT, 41 e/138 y 139.

Necesito fiambrera con experiencia, vivir zona City Bell, mandar CV: salumeriabruan@hotmail.com.

NECESITO FIAMBRERA Y CAJERA CON EXPERIENCIA PARA SUPER AV. 122 Y 43 BIS. WHATSAPP 221-356-7058.

Necesito mecánico para taller 521 e/137 y 138. 221-545-1140.

Necesito medio oficial pintor, armador y desarmador del automóvil. 43 Nº 2329 e/141 y 142.

Necesito operario de servicio lavadero de camiones 143 y 45.

Necesito repartidor para mercado, mayor de 55 años, apto físicamente, con referencias reales, hs. de 3AM a 13PM, sueldo a convenir, de lunes a viernes, comunicarse por whatsapp sin estos requisitos no comunicarse, al celu 221-566-4620.

NOS ENCONTRAMOS EN LA BÚSQUEDA DE UN TÉCNICO INSTALADOR DE ALARMAS PARA DESEMPEÑARSE EN IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD. SERÁ PARTE DE SUS RESPONSABILIDADES INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS, CCTV Y CONTROL DE ACCESO. REQUISITOS PARA EL PUESTO: LICENCIA DE CONDUCIR, CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD Y BUEN MANEJO DE HERRAMIENTAS. OFRECEMOS CONTRATACIÓN EFECTIVA, CAPACITACIÓN Y POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO Y BENEFICIOS. ENVIAR CURRICULUM A: busquedaseguridadlp@gmail.com INDICANDO “REF.: TECNICO”.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

Prosegur incorpora vendedores/as con experiencia, venta fría, básico + comisiones. Enviar CV al 11-3598-0835 y por e-mail: asesores.comerciales@prosegur.com.

Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.

Se busca chofer para remis con registro profesional, buena presencia para viajes de corta, mediana y larga distancia, ambos turnos. Enviar CV y registro a: +54 9 221-692-9633.

Se busca masajista profesional para importante spa, zona La Plata, jornada: viernes, sábados, domingos y feriados. Enviar CV a: 11-2748-2211.

Se busca repositor 20-30 años supermercado Melanie Dg. 73 e/ 41 y 42.

Se necesita cajera, repositor, super Diagonal 74 Nº 3344 e/28 y 29. 221-522-8805.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADOS COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita empleado/a c/experiencia p/óptica en Ensenada, 4 hs., remuneración según acuerdo, mandar CV a: ensenadaoptica@hotmail.com.

Se necesita fiambrera y repositor con experiencia 153 y 49.

Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias, presentarse en 72 y 18.

Se necesita personal para reposición y mantenimiento rubro vivero, disponibilidad de días y horarios, sólo whatsapp escrito 221-463-6264.

Se necesita secretaria p/consultorio odontológico (La Plata), mencionar remuneración pretendida. Enviar CV: consultorios.odontologia.mariano@gmail.com.

Se solicita personal masculino para puesto de mantenimiento y limpieza industrial, en los días sábado por la tarde y domingo por la mañana. Enviar curriculum a: curriculumlamet@gmail.com.

Se solicita personal para lavadero de autos Pala´s City Bell, Camino Belgrano entre 472 y 473 frente a la Shell, con experiencia, de lun. a sáb. de 08 a 19 hs. $ 30.000 diarios.

Solicito lic. en enfermería, mandar CV a: residencianuevaamistad@outlook.com 134 e/530 y 531 Nº 124.

Solicito personal para tareas de mecánica con o sin experiencia, zona Parque Castelli. Enviar mail a: matiaslacar@gmail.com.

Supermercado “Compra Fácil” 137 e/35 y 35 bis necesita repositor, fiambrera 25 a 40 años.

Tenés camión propio? Sumate a nuestra empresa! Buscamos camiones playos (tipo Accelo, Daily o similar) para entrega y retiro, y camiones (tipo Kia 1500 ó similar) para servicios, zona La Plata, Ensenada, Berisso. Requisitos: registro E1, cargas generales y peligrosas, documentación al día. Contactanos por whatsapp al 11-2684-1058.

Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad propia. Se valorará experiencia en ventas. Enviar CV: amvgestionn@gmail.com.

Volantera 18 a 21 años viva cerca 3 y 520 (excluyente) caminar 7 a 13 hs. $ 12.000 (Tolosa/Ringuelet) Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.