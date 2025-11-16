Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca

ESPACIO PATROCINADO

¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
16 de Noviembre de 2025 | 05:00

Escuchar esta nota

Nini (25 y 520) te espera para aprovechar todas sus ofertas y promociones en diversos productos y llevarte todo lo que necesitás. De viernes a domingo vas a encontrar precios mayoristas y grandes descuentos. Además en NINI vas a ahorrar todos los días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla